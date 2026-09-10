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Игровой набор "Маленький доктор" У867 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игровой набор "Маленький доктор" У867

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Игровой набор &quot;Маленький доктор&quot; У867
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 330 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398720
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Характеристики

Бренд
Совтехстром
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
каталка, игровые аксессуары, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х28
Вес, кг.
1.55

Описание товара Игровой набор "Маленький доктор" У867

Набор включает в себя комплект необходимых аксессуаров для маленького врача, которые создадут увлекательную атмосферу игры. Набор предназначен для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения, познавательного мышления и моторики.

Отзывы о товаре Игровой набор "Маленький доктор" У867




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Совтехстром
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
каталка, игровые аксессуары, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Набор включает в себя комплект необходимых аксессуаров для маленького врача, которые создадут увлекательную атмосферу игры. Набор предназначен для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения, познавательного мышления и моторики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игровой набор "Маленький доктор" У867 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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