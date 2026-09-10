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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 230 руб.
2 074
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464841
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Описание товара Набор "Завтрак" с тостером (8 предм) в коробке 44017
Игрушечный тостер для детей от 3 лет для игры в повара и кухню. В комплекте 2 тоста, тарелка, нож, 3 кусочка масла. Все элементы из дерева.Положите муляж ломтика хлеба в тостер, опустите рукоятку, и подождите пока тост не выскочит. А потом намажьте маслом с помощью ножа. Рукоятка вращается с характерным звуком. Торстер хорошо подходит для использования с детскими посудой и кухнями.Набор из дерева выполнен в цветах спокойных оттенков. Изготовлено из качественной древесины и безопасных красителей. Все края и детали тщательно отшлифованы. Набор соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys.Комплект кулинара подходит детям от 3 лет для ролевых игр в группе. Способствует развитию мышления и воображения, социальных навыков. Набор рекомендован для дома, детского сада, центра развития.
Игрушечный тостер для детей от 3 лет для игры в повара и кухню. В комплекте 2 тоста, тарелка, нож, 3 кусочка масла. Все элементы из дерева.Положите муляж ломтика хлеба в тостер, опустите рукоятку, и подождите пока тост не выскочит. А потом намажьте маслом с помощью ножа. Рукоятка вращается с характерным звуком. Торстер хорошо подходит для использования с детскими посудой и кухнями.Набор из дерева выполнен в цветах спокойных оттенков. Изготовлено из качественной древесины и безопасных красителей. Все края и детали тщательно отшлифованы. Набор соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys.Комплект кулинара подходит детям от 3 лет для ролевых игр в группе. Способствует развитию мышления и воображения, социальных навыков. Набор рекомендован для дома, детского сада, центра развития.
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