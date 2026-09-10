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Набор "Завтрак" с тостером (8 предм) в коробке 44017 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор "Завтрак" с тостером (8 предм) в коробке 44017

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Набор &quot;Завтрак&quot; с тостером (8 предм) в коробке 44017 - фото 1
Набор &quot;Завтрак&quot; с тостером (8 предм) в коробке 44017 - фото 2
Набор &quot;Завтрак&quot; с тостером (8 предм) в коробке 44017 - фото 3
Набор &quot;Завтрак&quot; с тостером (8 предм) в коробке 44017 - фото 4
Набор &quot;Завтрак&quot; с тостером (8 предм) в коробке 44017 - фото 5
Набор &quot;Завтрак&quot; с тостером (8 предм) в коробке 44017 - фото 6
Набор &quot;Завтрак&quot; с тостером (8 предм) в коробке 44017 - фото 7
Набор &quot;Завтрак&quot; с тостером (8 предм) в коробке 44017 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор &quot;Завтрак&quot; с тостером (8 предм) в коробке 44017 - фото 1
  • Набор &quot;Завтрак&quot; с тостером (8 предм) в коробке 44017 - фото 2
  • Набор &quot;Завтрак&quot; с тостером (8 предм) в коробке 44017 - фото 3
  • Набор &quot;Завтрак&quot; с тостером (8 предм) в коробке 44017 - фото 4
  • Набор &quot;Завтрак&quot; с тостером (8 предм) в коробке 44017 - фото 5
  • Набор &quot;Завтрак&quot; с тостером (8 предм) в коробке 44017 - фото 6
  • Набор &quot;Завтрак&quot; с тостером (8 предм) в коробке 44017 - фото 7
  • Набор &quot;Завтрак&quot; с тостером (8 предм) в коробке 44017 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 230 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464841
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тостер, приборы, аксессуары, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х10
Вес, г.
542

Описание товара Набор "Завтрак" с тостером (8 предм) в коробке 44017

Игрушечный тостер для детей от 3 лет для игры в повара и кухню. В комплекте 2 тоста, тарелка, нож, 3 кусочка масла. Все элементы из дерева.Положите муляж ломтика хлеба в тостер, опустите рукоятку, и подождите пока тост не выскочит. А потом намажьте маслом с помощью ножа. Рукоятка вращается с характерным звуком. Торстер хорошо подходит для использования с детскими посудой и кухнями.Набор из дерева выполнен в цветах спокойных оттенков. Изготовлено из качественной древесины и безопасных красителей. Все края и детали тщательно отшлифованы. Набор соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys.Комплект кулинара подходит детям от 3 лет для ролевых игр в группе. Способствует развитию мышления и воображения, социальных навыков. Набор рекомендован для дома, детского сада, центра развития.

Отзывы о товаре Набор "Завтрак" с тостером (8 предм) в коробке 44017




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тостер, приборы, аксессуары, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушечный тостер для детей от 3 лет для игры в повара и кухню. В комплекте 2 тоста, тарелка, нож, 3 кусочка масла. Все элементы из дерева.Положите муляж ломтика хлеба в тостер, опустите рукоятку, и подождите пока тост не выскочит. А потом намажьте маслом с помощью ножа. Рукоятка вращается с характерным звуком. Торстер хорошо подходит для использования с детскими посудой и кухнями.Набор из дерева выполнен в цветах спокойных оттенков. Изготовлено из качественной древесины и безопасных красителей. Все края и детали тщательно отшлифованы. Набор соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys.Комплект кулинара подходит детям от 3 лет для ролевых игр в группе. Способствует развитию мышления и воображения, социальных навыков. Набор рекомендован для дома, детского сада, центра развития.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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