Оперативная память Silicon Power 8GB 2666МГц DDR4 CL19 SODIMM 1Gx8 SR SP008GBSFU266B02
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Характеристики
Тип товара
Оперативная память
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 458812
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х11х2
Вес, г.
35
Описание товара Оперативная память Silicon Power 8GB 2666МГц DDR4 CL19 SODIMM 1Gx8 SR SP008GBSFU266B02
Преимуществом памяти DDR4 является крайне низкое энергопотребление, достигаемое за счет низкого напряжения питания модуля (1.2 В): эта особенность положительно влияет на показатели длительности автономной работы вашего мобильного компьютера. Подобная планка может использоваться для модернизации ноутбука, замены старого модуля или расширения объема ОЗУ.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Преимуществом памяти DDR4 является крайне низкое энергопотребление, достигаемое за счет низкого напряжения питания модуля (1.2 В): эта особенность положительно влияет на показатели длительности автономной работы вашего мобильного компьютера. Подобная планка может использоваться для модернизации ноутбука, замены старого модуля или расширения объема ОЗУ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Оперативная память Silicon Power 8GB 2666МГц DDR4 CL19 SODIMM 1Gx8 SR SP008GBSFU266B02 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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