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Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510

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Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 1
Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 2
Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 3
Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 4
Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 5
Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 6
Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 7
Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 8
Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 9
Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
  • Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 1
  • Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 2
  • Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 3
  • Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 4
  • Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 5
  • Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 6
  • Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 7
  • Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 8
  • Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 9
  • Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
3 300 руб.  6 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458517
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 6 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Максимальный возраст
10
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
экскаватор, пульт управления, аккумулятор, USB кабель для зарядки, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х10
Вес, кг.
1.75

Описание товара Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510

Радиоуправляемый экскаватор HN1510 – уменьшенная в 16 раз модель спецтехники для детей от 5 лет. Отличается реалистичным и детализированным дизайном. Габариты 28x15x15 см. Вес – 2 кг. Устройство управляется с удобного пульта ДУ. Нажимая кнопки, можно дистанционно направлять технику в любую сторону, а также перемещать ковш, выполняя рабочие задачи. Модель может использоваться как дома, так и на улице. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика и металла. Это обеспечивает сохранность техники при столкновениях и падениях.

Отзывы о товаре Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 6 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Максимальный возраст
10
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
экскаватор, пульт управления, аккумулятор, USB кабель для зарядки, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоуправляемый экскаватор HN1510 – уменьшенная в 16 раз модель спецтехники для детей от 5 лет. Отличается реалистичным и детализированным дизайном. Габариты 28x15x15 см. Вес – 2 кг. Устройство управляется с удобного пульта ДУ. Нажимая кнопки, можно дистанционно направлять технику в любую сторону, а также перемещать ковш, выполняя рабочие задачи. Модель может использоваться как дома, так и на улице. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика и металла. Это обеспечивает сохранность техники при столкновениях и падениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экскаватор 1:16 с бульдозерным отвалом на РУ (свет,звук) 1510 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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