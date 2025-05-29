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Пожарная машина Bruder MAN с лестницей и помпой с модулем со световыми и звуковыми эффектами купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пожарная машина Bruder MAN с лестницей и помпой с модулем со световыми и звуковыми эффектами

18 Отзывы
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Пожарная машина Bruder MAN с лестницей и помпой с модулем со световыми и звуковыми эффектами - фото 1
Пожарная машина Bruder MAN с лестницей и помпой с модулем со световыми и звуковыми эффектами - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
  • Пожарная машина Bruder MAN с лестницей и помпой с модулем со световыми и звуковыми эффектами - фото 1
  • Пожарная машина Bruder MAN с лестницей и помпой с модулем со световыми и звуковыми эффектами - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 125481
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Характеристики

Бренд
Bruder
Тип товара
Машинка
Возраст
от 3 лет
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
2.1

Описание товара Пожарная машина Bruder MAN с лестницей и помпой с модулем со световыми и звуковыми эффектами

Машинка Bruder Пожарная 02-771 MAN выполнена с высокой степенью детализации. В точности повторяет пожарную машину, способна поднимать и выдвигать лестницу и даже тушить "пожар" настоящей водой. Вода, наливаемая через специальное отверстие в бак, поступает в пожарный рукав а затем к брандспойту. Игрушка оборудована проблесковым маячком, звуковой модуль издает звуки двигателя и сирены. Машинка Bruder Пожарная 02-771 MAN без сомнения понравится всем любителям моделей спецтехники.

Особенности и преимущества:

  • Масштаб игрушки - 1:16;
  • Лестница телескопическая, подъемная;
  • В автоцистерну можно залить воды и тушить "пожар" с помощью брандспойта;
  • Звуковой и световой модули добавляют реалистичности к игре;
  • Работа машины осуществляется от двух мизинчиковых батареек.

Комплектация:

  • Машинка Bruder Пожарная 02-771 MAN;
  • Батарейка ААА (2 шт.);
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Пожарная машина Bruder MAN с лестницей и помпой с модулем со световыми и звуковыми эффектами

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро,упаковано на 100%,в дополнительной упаковке ,с человечком,наклейками.Все супер.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказ ехал со склада продавца, в дополнительной упаковке, поэтому и коробка от производителя в идеальном состоянии (кому важно для подарка). Машинка также и все детали на месте и в целости. Невероятно функциональная и стоит своих денег, как и все товары bruder. Такими игрушками интересно играть даже взрослым. Очень приятно было обнаружить подарок от продавца.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Дарили четырехлетке на ДР четыре разных Брудера. Этот номер 2 в рейтинге после полицейского пикапа. Офигенные игрушки. Как настоящие машины. И живучие! Стоят каждого рубля.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Мария и.

Достоинства:


Комментарий:
Дети в восторге! Чудесная машина
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Маргарита И.

Достоинства:


Комментарий:
Подарок сыну на 3 года. Очень нравится и детям и взрослым. В пользовании уже 2 месяца, и на улицу брали, и дома активно играют, всё в отличном состоянии. В детских магазинах есть похожая машина, чуть дешевле, но по качеству сильно уступает. Поэтому лучше переплатить и игрушка будет радовать долгое время. Размер идеальный, не сильно огромная, но и не маленькая. Будет покупать еще эту серию. Единственный минус это конечно цена))
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Евгения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный подарок для малыша 2-3х лет, отличное качество,
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2024
Марат Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный подарок на др! Дети в восторге Машина крупная, хорошие приятные на ощупь колеса. Можно наливать воду и поливать из шланга!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Цена соответствует качеству. Очень понравилась машина, ребенок играет с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2024
Георгий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует ожиданиям, спасибо! Ребёнок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2024
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Ребёнок доволен, вода льётся, сирена играет.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравятся игрушки Брудер, качество пластика очень хорошая, детализация. Пожарная машина с выдвижной лестницей, есть шланг, который брызгает водой, откидная кабина. Все детали качественные, очень рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2023
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
Для игры на улицы супер интересно. Дома приходится играть "понарошку", "как будто с водой"
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок просто счастлив.Машина стоит не мало,но ни разу не пожалели о покупке
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2023
Екатерина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
не первая машина брюдер, не посиотрели что не открываются двери. а так хорошая машина, есть насос для воды
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2023
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Так как ребенок маленький,ему все равно на помятую коробку ,качество машинки не пострадала ,цена отличная ,большое спасибо
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2023
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный пластик. Машинка надёжная, очень похожа на настоящую
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2023
Инна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классная машина ребёнок в восторге
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2023
Андреева Вероника

Достоинства:


Комментарий:
Классная машина, Брудер есть Брудер, что тут скажешь. Качество как всегда на высоте. Водой стреляет, лестница поднимается, выдвигается, откидывается кабина, можно достать мотор. Двери не открываются. На звуковом модуле сменные колпачки маячков синего и жёлтого цвета. Одна из любимых игрушек сына)



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Характеристики
Бренд
Bruder
Тип товара
Машинка
Возраст
от 3 лет
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание

Машинка Bruder Пожарная 02-771 MAN выполнена с высокой степенью детализации. В точности повторяет пожарную машину, способна поднимать и выдвигать лестницу и даже тушить "пожар" настоящей водой. Вода, наливаемая через специальное отверстие в бак, поступает в пожарный рукав а затем к брандспойту. Игрушка оборудована проблесковым маячком, звуковой модуль издает звуки двигателя и сирены. Машинка Bruder Пожарная 02-771 MAN без сомнения понравится всем любителям моделей спецтехники.

Особенности и преимущества:

  • Масштаб игрушки - 1:16;
  • Лестница телескопическая, подъемная;
  • В автоцистерну можно залить воды и тушить "пожар" с помощью брандспойта;
  • Звуковой и световой модули добавляют реалистичности к игре;
  • Работа машины осуществляется от двух мизинчиковых батареек.

Комплектация:

  • Машинка Bruder Пожарная 02-771 MAN;
  • Батарейка ААА (2 шт.);
  • Упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро,упаковано на 100%,в дополнительной упаковке ,с человечком,наклейками.Все супер.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказ ехал со склада продавца, в дополнительной упаковке, поэтому и коробка от производителя в идеальном состоянии (кому важно для подарка). Машинка также и все детали на месте и в целости. Невероятно функциональная и стоит своих денег, как и все товары bruder. Такими игрушками интересно играть даже взрослым. Очень приятно было обнаружить подарок от продавца.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Дарили четырехлетке на ДР четыре разных Брудера. Этот номер 2 в рейтинге после полицейского пикапа. Офигенные игрушки. Как настоящие машины. И живучие! Стоят каждого рубля.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Мария и.

Достоинства:


Комментарий:
Дети в восторге! Чудесная машина
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Маргарита И.

Достоинства:


Комментарий:
Подарок сыну на 3 года. Очень нравится и детям и взрослым. В пользовании уже 2 месяца, и на улицу брали, и дома активно играют, всё в отличном состоянии. В детских магазинах есть похожая машина, чуть дешевле, но по качеству сильно уступает. Поэтому лучше переплатить и игрушка будет радовать долгое время. Размер идеальный, не сильно огромная, но и не маленькая. Будет покупать еще эту серию. Единственный минус это конечно цена))
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2024
Евгения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный подарок для малыша 2-3х лет, отличное качество,
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2024
Марат Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный подарок на др! Дети в восторге Машина крупная, хорошие приятные на ощупь колеса. Можно наливать воду и поливать из шланга!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Цена соответствует качеству. Очень понравилась машина, ребенок играет с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2024
Георгий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует ожиданиям, спасибо! Ребёнок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2024
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Ребёнок доволен, вода льётся, сирена играет.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравятся игрушки Брудер, качество пластика очень хорошая, детализация. Пожарная машина с выдвижной лестницей, есть шланг, который брызгает водой, откидная кабина. Все детали качественные, очень рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2023
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
Для игры на улицы супер интересно. Дома приходится играть "понарошку", "как будто с водой"
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок просто счастлив.Машина стоит не мало,но ни разу не пожалели о покупке
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2023
Екатерина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
не первая машина брюдер, не посиотрели что не открываются двери. а так хорошая машина, есть насос для воды
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2023
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Так как ребенок маленький,ему все равно на помятую коробку ,качество машинки не пострадала ,цена отличная ,большое спасибо
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2023
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный пластик. Машинка надёжная, очень похожа на настоящую
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2023
Инна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классная машина ребёнок в восторге
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2023
Андреева Вероника

Достоинства:


Комментарий:
Классная машина, Брудер есть Брудер, что тут скажешь. Качество как всегда на высоте. Водой стреляет, лестница поднимается, выдвигается, откидывается кабина, можно достать мотор. Двери не открываются. На звуковом модуле сменные колпачки маячков синего и жёлтого цвета. Одна из любимых игрушек сына)


Пожарная машина Bruder MAN с лестницей и помпой с модулем со световыми и звуковыми эффектами - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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