Top.Mail.Ru
Машинка Bruder Погрузчик вилочный Linde H30D с паллетами купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Машинка Bruder Погрузчик вилочный Linde H30D с паллетами

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Машинка Bruder Погрузчик вилочный Linde H30D с паллетами - фото 1
Машинка Bruder Погрузчик вилочный Linde H30D с паллетами - фото 2
Машинка Bruder Погрузчик вилочный Linde H30D с паллетами - фото 3
Машинка Bruder Погрузчик вилочный Linde H30D с паллетами - фото 4
Машинка Bruder Погрузчик вилочный Linde H30D с паллетами - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
  • Машинка Bruder Погрузчик вилочный Linde H30D с паллетами - фото 1
  • Машинка Bruder Погрузчик вилочный Linde H30D с паллетами - фото 2
  • Машинка Bruder Погрузчик вилочный Linde H30D с паллетами - фото 3
  • Машинка Bruder Погрузчик вилочный Linde H30D с паллетами - фото 4
  • Машинка Bruder Погрузчик вилочный Linde H30D с паллетами - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
2 230 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 54900
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bruder
Тип товара
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х17
Вес, г.
500

Описание товара Машинка Bruder Погрузчик вилочный Linde H30D с паллетами

Маленькая, но очень мощная и маневренная машина. Простая в использовании, но незаменимая при строительных работах. Погрузчик является промышленной машиной, которая работает на дизельном топливе или газе. Машинка обладает оригинальным дизайном, делая игры с ней увлекательными и разнообразными. Грузовик оснащен лифтовым рычагом для управления погрузкой. Модель проста и удобна в использовании. Детские руки справяться с этой машинкой без проблем. Можно управлять с помощью руля, благодаря своей маневренности, может с легкостью работать на малых и узких пространствах. Вилы машины регулируемые и съемные. В набор также входит два поддона. Для погрузчика можно приобрести дополнительные аксессуары, к примеру, такие как лебедка.

Особенности:

  • Масштаб машинки 1:16;
  • Кабина водителя открытая, в ней предусмотрено удобное кресло и декоративные рычаги управления;
  • Игрушечный погрузчик полностью повторяет все функции настоящей машины;
  • Гидравлические цилиндры на крыше машинки двигают двухступенчатую мачту вперед и назад;
  • Подъемник можно установить в трех положениях, которые надежно фиксируются: нижнее, промежуточное и верхнее;
  • Захваты для паллет регулируются;
  • Есть буксировочное соединение.

Комплектация:

  • Погрузчик вилочный Linde H30D;
  • 2 паллеты;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Машинка Bruder Погрузчик вилочный Linde H30D с паллетами




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Bruder
Тип товара
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Маленькая, но очень мощная и маневренная машина. Простая в использовании, но незаменимая при строительных работах. Погрузчик является промышленной машиной, которая работает на дизельном топливе или газе. Машинка обладает оригинальным дизайном, делая игры с ней увлекательными и разнообразными. Грузовик оснащен лифтовым рычагом для управления погрузкой. Модель проста и удобна в использовании. Детские руки справяться с этой машинкой без проблем. Можно управлять с помощью руля, благодаря своей маневренности, может с легкостью работать на малых и узких пространствах. Вилы машины регулируемые и съемные. В набор также входит два поддона. Для погрузчика можно приобрести дополнительные аксессуары, к примеру, такие как лебедка.

Особенности:

  • Масштаб машинки 1:16;
  • Кабина водителя открытая, в ней предусмотрено удобное кресло и декоративные рычаги управления;
  • Игрушечный погрузчик полностью повторяет все функции настоящей машины;
  • Гидравлические цилиндры на крыше машинки двигают двухступенчатую мачту вперед и назад;
  • Подъемник можно установить в трех положениях, которые надежно фиксируются: нижнее, промежуточное и верхнее;
  • Захваты для паллет регулируются;
  • Есть буксировочное соединение.

Комплектация:

  • Погрузчик вилочный Linde H30D;
  • 2 паллеты;
  • Упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машинка Bruder Погрузчик вилочный Linde H30D с паллетами - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...