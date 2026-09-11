Машинка Bruder Погрузчик вилочный Linde H30D с паллетами
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Характеристики
Описание товара Машинка Bruder Погрузчик вилочный Linde H30D с паллетами
Маленькая, но очень мощная и маневренная машина. Простая в использовании, но незаменимая при строительных работах. Погрузчик является промышленной машиной, которая работает на дизельном топливе или газе. Машинка обладает оригинальным дизайном, делая игры с ней увлекательными и разнообразными. Грузовик оснащен лифтовым рычагом для управления погрузкой. Модель проста и удобна в использовании. Детские руки справяться с этой машинкой без проблем. Можно управлять с помощью руля, благодаря своей маневренности, может с легкостью работать на малых и узких пространствах. Вилы машины регулируемые и съемные. В набор также входит два поддона. Для погрузчика можно приобрести дополнительные аксессуары, к примеру, такие как лебедка.
Особенности:
- Масштаб машинки 1:16;
- Кабина водителя открытая, в ней предусмотрено удобное кресло и декоративные рычаги управления;
- Игрушечный погрузчик полностью повторяет все функции настоящей машины;
- Гидравлические цилиндры на крыше машинки двигают двухступенчатую мачту вперед и назад;
- Подъемник можно установить в трех положениях, которые надежно фиксируются: нижнее, промежуточное и верхнее;
- Захваты для паллет регулируются;
- Есть буксировочное соединение.
Комплектация:
- Погрузчик вилочный Linde H30D;
- 2 паллеты;
- Упаковка.
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Маленькая, но очень мощная и маневренная машина. Простая в использовании, но незаменимая при строительных работах. Погрузчик является промышленной машиной, которая работает на дизельном топливе или газе. Машинка обладает оригинальным дизайном, делая игры с ней увлекательными и разнообразными. Грузовик оснащен лифтовым рычагом для управления погрузкой. Модель проста и удобна в использовании. Детские руки справяться с этой машинкой без проблем. Можно управлять с помощью руля, благодаря своей маневренности, может с легкостью работать на малых и узких пространствах. Вилы машины регулируемые и съемные. В набор также входит два поддона. Для погрузчика можно приобрести дополнительные аксессуары, к примеру, такие как лебедка.
Особенности:
- Масштаб машинки 1:16;
- Кабина водителя открытая, в ней предусмотрено удобное кресло и декоративные рычаги управления;
- Игрушечный погрузчик полностью повторяет все функции настоящей машины;
- Гидравлические цилиндры на крыше машинки двигают двухступенчатую мачту вперед и назад;
- Подъемник можно установить в трех положениях, которые надежно фиксируются: нижнее, промежуточное и верхнее;
- Захваты для паллет регулируются;
- Есть буксировочное соединение.
Комплектация:
- Погрузчик вилочный Linde H30D;
- 2 паллеты;
- Упаковка.
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