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Набор Стройка (кран,машина,фигурки,кубики) в кор. VIGA 51616 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор Стройка (кран,машина,фигурки,кубики) в кор. VIGA 51616

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Набор Стройка (кран,машина,фигурки,кубики) в кор. VIGA 51616
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
дерево
Пол
мальчик
Минимальный возраст
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
2 390 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392175
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 1.5 лет
Материал
дерево
Пол
мальчик
Минимальный возраст
1.5
Максимальный возраст
3
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х13
Вес, кг.
1

Описание товара Набор Стройка (кран,машина,фигурки,кубики) в кор. VIGA 51616

Юный строитель может реализовать свои смелые инженерные задумки при помощи игрового набора Viga Стройка. Кран, самосвал, строительные материалы и квалифицированные строители в его полном распоряжении. Благодаря этой игрушке ребенок осваивает ролевые игры, развивает воображение и моторику рук.

Отзывы о товаре Набор Стройка (кран,машина,фигурки,кубики) в кор. VIGA 51616




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 1.5 лет
Материал
дерево
Пол
мальчик
Минимальный возраст
1.5
Максимальный возраст
3
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Юный строитель может реализовать свои смелые инженерные задумки при помощи игрового набора Viga Стройка. Кран, самосвал, строительные материалы и квалифицированные строители в его полном распоряжении. Благодаря этой игрушке ребенок осваивает ролевые игры, развивает воображение и моторику рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Стройка (кран,машина,фигурки,кубики) в кор. VIGA 51616 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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