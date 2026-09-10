Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-9225-SD
Вентилятор ID-Cooling [NO-9225-SD] представляет собой дополнительное устройство для охлаждения системного блока и его корпуса. Особенность модели в аэродинамической конструкции, благодаря чему вентилятор может разгонять скорость до 1500 об/мин, что способствует более эффективному охлаждению. Размеры вентилятора составляют 92x92 мм, что говорит о его компактности. В связи с этим, модель устанавливается при помощи разъема 3-pin. ID-Cooling [NO-9225-SD] применяет в работе для гидродинамические подшипники (скольжения), что позволяет нейтрализовать шумы, исходящие от вентилятора в процессе его работы: его уровень шума составляет 20 дБ. В комплекте предусмотрены монтажные винты, что избавит вас от поисков аксессуаров для установки вентилятора. Модель выполнена в компактном корпусе с черным каркасом и серой крыльчаткой.
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Теги товара: Для корпуса, Алюминий
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Теги товара: Для корпуса, Алюминий
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