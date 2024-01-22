Конструктор "Авиация.Международный аэропорт" (678дет) SLUBAN М38-В0367
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%2 770 руб. 3 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395065
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
678 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х38х9
Вес, кг.
1.6
Описание товара Конструктор "Авиация.Международный аэропорт" (678дет) SLUBAN М38-В0367
Из конструктора собирается большой пассажирский самолет, двухэтажное здание аэропорта, вышка диспетчера. Также в набор входит телетрап и машина с прицепом для перевозки багажа пассажиров. В наборе 8 фигурок (диспетчер, грузчик, сотрудники аэропорта и пассажиры). Размер коробки, см, 52х38х8 Количество деталей, шт, 678 Количество минифигурок, 8.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
678 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Из конструктора собирается большой пассажирский самолет, двухэтажное здание аэропорта, вышка диспетчера. Также в набор входит телетрап и машина с прицепом для перевозки багажа пассажиров. В наборе 8 фигурок (диспетчер, грузчик, сотрудники аэропорта и пассажиры). Размер коробки, см, 52х38х8 Количество деталей, шт, 678 Количество минифигурок, 8.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился конструктор, сын (8 лет) собирал не отрываясь. Всем рекомендую, достойный ответ Лего!
Конструктор "Авиация.Международный аэропорт" (678дет) SLUBAN М38-В0367 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конструктор "Авиация.Международный аэропорт" (678дет) SLUBAN М38-В0367
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился конструктор, сын (8 лет) собирал не отрываясь. Всем рекомендую, достойный ответ Лего!