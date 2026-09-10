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Конструктор ТИКО "Геометрия" 155 деталей цветная коробка 2688 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор ТИКО "Геометрия" 155 деталей цветная коробка 2688

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Конструктор ТИКО &quot;Геометрия&quot; 155 деталей цветная коробка 2688 - фото 1
Конструктор ТИКО &quot;Геометрия&quot; 155 деталей цветная коробка 2688 - фото 2
Конструктор ТИКО &quot;Геометрия&quot; 155 деталей цветная коробка 2688 - фото 3
Конструктор ТИКО &quot;Геометрия&quot; 155 деталей цветная коробка 2688 - фото 4
Конструктор ТИКО &quot;Геометрия&quot; 155 деталей цветная коробка 2688 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор ТИКО &quot;Геометрия&quot; 155 деталей цветная коробка 2688 - фото 1
  • Конструктор ТИКО &quot;Геометрия&quot; 155 деталей цветная коробка 2688 - фото 2
  • Конструктор ТИКО &quot;Геометрия&quot; 155 деталей цветная коробка 2688 - фото 3
  • Конструктор ТИКО &quot;Геометрия&quot; 155 деталей цветная коробка 2688 - фото 4
  • Конструктор ТИКО &quot;Геометрия&quot; 155 деталей цветная коробка 2688 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 210 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417903
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Характеристики

Бренд
Рантис
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 4 лет
Комплектация
155 дет., упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
4
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х12
Вес, кг.
1.18

Описание товара Конструктор ТИКО "Геометрия" 155 деталей цветная коробка 2688

Набор ГЕОМЕТРИЯ поможет Вам научиться конструировать любые объемные фигуры куб, тетраэдр, икосаэдр, додекаэдр, призмы, пирамиды, кубооктаэдр и изучить основы геометрии: объемы тел, пространственные фигуры и их развертки, изометрические проекций тел на плоскость.

Отзывы о товаре Конструктор ТИКО "Геометрия" 155 деталей цветная коробка 2688




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Характеристики
Бренд
Рантис
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 4 лет
Комплектация
155 дет., упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
4
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Набор ГЕОМЕТРИЯ поможет Вам научиться конструировать любые объемные фигуры куб, тетраэдр, икосаэдр, додекаэдр, призмы, пирамиды, кубооктаэдр и изучить основы геометрии: объемы тел, пространственные фигуры и их развертки, изометрические проекций тел на плоскость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор ТИКО "Геометрия" 155 деталей цветная коробка 2688 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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