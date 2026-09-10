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Сортер "Ковчег" в коробке VIGA 51625 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сортер "Ковчег" в коробке VIGA 51625

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Сортер &quot;Ковчег&quot; в коробке VIGA 51625 - фото 1
Сортер &quot;Ковчег&quot; в коробке VIGA 51625 - фото 2
Сортер &quot;Ковчег&quot; в коробке VIGA 51625 - фото 3
Сортер &quot;Ковчег&quot; в коробке VIGA 51625 - фото 4
Сортер &quot;Ковчег&quot; в коробке VIGA 51625 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сортер
  • Сортер &quot;Ковчег&quot; в коробке VIGA 51625 - фото 1
  • Сортер &quot;Ковчег&quot; в коробке VIGA 51625 - фото 2
  • Сортер &quot;Ковчег&quot; в коробке VIGA 51625 - фото 3
  • Сортер &quot;Ковчег&quot; в коробке VIGA 51625 - фото 4
  • Сортер &quot;Ковчег&quot; в коробке VIGA 51625 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
2 950 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392048
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Сортер
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х17
Вес, кг.
1.33

Описание товара Сортер "Ковчег" в коробке VIGA 51625

Сортер Viga Toys (Вига Тойс) Ноев ковчег дополнен фигурками обитателей: Ноем и его женой, парами животных: лошадьми, коровами, жирафами, крокодилами, слонами. В ходе игры малыш будет искать подходящие отверстия для фигурок и проталкивать их в корабль Верхняя часть игрушки снимается: фигурки можно легко достать и начать игру снова Игра с деревянным сортером познакомит малышей с формами, цветами, мифом о великом потопе, поможет развить координацию рук и глаз, мышление, воображение

Отзывы о товаре Сортер "Ковчег" в коробке VIGA 51625




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Сортер
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Сортер Viga Toys (Вига Тойс) Ноев ковчег дополнен фигурками обитателей: Ноем и его женой, парами животных: лошадьми, коровами, жирафами, крокодилами, слонами. В ходе игры малыш будет искать подходящие отверстия для фигурок и проталкивать их в корабль Верхняя часть игрушки снимается: фигурки можно легко достать и начать игру снова Игра с деревянным сортером познакомит малышей с формами, цветами, мифом о великом потопе, поможет развить координацию рук и глаз, мышление, воображение
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сортер "Ковчег" в коробке VIGA 51625 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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