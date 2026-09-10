Сортер "Ковчег" в коробке VIGA 51625
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Характеристики
Тип товара
Сортер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%2 950 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392048
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сортер
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х17
Вес, кг.
1.33
Описание товара Сортер "Ковчег" в коробке VIGA 51625
Сортер Viga Toys (Вига Тойс) Ноев ковчег дополнен фигурками обитателей: Ноем и его женой, парами животных: лошадьми, коровами, жирафами, крокодилами, слонами. В ходе игры малыш будет искать подходящие отверстия для фигурок и проталкивать их в корабль Верхняя часть игрушки снимается: фигурки можно легко достать и начать игру снова Игра с деревянным сортером познакомит малышей с формами, цветами, мифом о великом потопе, поможет развить координацию рук и глаз, мышление, воображение
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Бренд
Тип товара
Сортер
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Сортер Viga Toys (Вига Тойс) Ноев ковчег дополнен фигурками обитателей: Ноем и его женой, парами животных: лошадьми, коровами, жирафами, крокодилами, слонами. В ходе игры малыш будет искать подходящие отверстия для фигурок и проталкивать их в корабль Верхняя часть игрушки снимается: фигурки можно легко достать и начать игру снова Игра с деревянным сортером познакомит малышей с формами, цветами, мифом о великом потопе, поможет развить координацию рук и глаз, мышление, воображение
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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