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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT

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Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 1
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 2
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 3
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 4
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 5
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 6
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 7
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 8
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цветовая температура
5500 К
Источник питания
от сети
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 1
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 2
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 3
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 4
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 5
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 6
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 7
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 8
  • Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391136
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплектация
панель ламповая LH-E27х5 , софтбокс, лампа светодиодная ML-18 LED, стойка, руководство по эксплуатации
Цветовая температура
5500 К
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х25х15
Вес, кг.
4.5

Описание товара Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT

Наименование в учётной системе 1С: Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT служит для формирования «мягкого» светового потока для освещения предметов и сцены во время фото- или видеосъемки. Быстрая настройка, простота сборки и достаточная мощность осветителя позволяют комплекту использоваться как универсальный источник света в студии или на выезде. Благодаря регулируемой яркости (2/5 мощности, 3/5 мощности, полная) осветитель может служить источником рисующего или заполняющего света во время записи любых видеороликов, стримингов, мастер-классов, предметной или портретной съемки. В комплект входят: пятиламповый патрон-осветитель LH-E27х5, съемный софтбокс 50х70 см и стойка 188 см. Студийный светитель LH-E27х5 представляет собой корпус с пятью патронами, в которые устанавливаются специализированные светодиодные лампы ML-18 LED с цоколем Е27 и форм-фактором обычных ламп накаливания. Лампы, применяемые в комплекте, выдают сбалансированный дневной свет с цветовой температурой 5500±100 К и высоким индексом цветопередичи CRI>90. Это позволяет вести съемку с постоянной цветовой температурой, без изменения баланса белого и мерцания (flicker free). Светодиодные лампы — экономичные, долговечные и не требуют частой замены.

Отзывы о товаре Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплектация
панель ламповая LH-E27х5 , софтбокс, лампа светодиодная ML-18 LED, стойка, руководство по эксплуатации
Цветовая температура
5500 К
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Наименование в учётной системе 1С: Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 518LED SB5070 KIT служит для формирования «мягкого» светового потока для освещения предметов и сцены во время фото- или видеосъемки. Быстрая настройка, простота сборки и достаточная мощность осветителя позволяют комплекту использоваться как универсальный источник света в студии или на выезде. Благодаря регулируемой яркости (2/5 мощности, 3/5 мощности, полная) осветитель может служить источником рисующего или заполняющего света во время записи любых видеороликов, стримингов, мастер-классов, предметной или портретной съемки. В комплект входят: пятиламповый патрон-осветитель LH-E27х5, съемный софтбокс 50х70 см и стойка 188 см. Студийный светитель LH-E27х5 представляет собой корпус с пятью патронами, в которые устанавливаются специализированные светодиодные лампы ML-18 LED с цоколем Е27 и форм-фактором обычных ламп накаливания. Лампы, применяемые в комплекте, выдают сбалансированный дневной свет с цветовой температурой 5500±100 К и высоким индексом цветопередичи CRI>90. Это позволяет вести съемку с постоянной цветовой температурой, без изменения баланса белого и мерцания (flicker free). Светодиодные лампы — экономичные, долговечные и не требуют частой замены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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