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Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO

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Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO - фото 1
Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплекты студийного света
  • Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO - фото 1
  • Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322353
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплекты студийного света
Комплектация
сумка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.24х0.31х0.05
Вес, г.
300

Описание товара Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO

Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO предназначена для переноски и хранения студийного оборудования. В сумку вмещаются три стойки, длина в сложенном виде каждой из которых не более 1.2 метра. С учетом реалий эксплуатации, когда сумка с оборудованием бросается при погрузке, допускаются рывки за ремни и прочее неаккуратное обращение, рекомендуемая нагрузка не должна превышать 10 кг. Сумка изготовлена из прочного, плотного, эластичного синтетического материала – полиэстера Оксфорд. Ткань Оксфорд долговечная, износоустойчивая, обрабатывается водоотталкивающей пропиткой, поэтому сохраняет устойчивость к атмосферным явлениям.

Отзывы о товаре Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплекты студийного света
Комплектация
сумка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO предназначена для переноски и хранения студийного оборудования. В сумку вмещаются три стойки, длина в сложенном виде каждой из которых не более 1.2 метра. С учетом реалий эксплуатации, когда сумка с оборудованием бросается при погрузке, допускаются рывки за ремни и прочее неаккуратное обращение, рекомендуемая нагрузка не должна превышать 10 кг. Сумка изготовлена из прочного, плотного, эластичного синтетического материала – полиэстера Оксфорд. Ткань Оксфорд долговечная, износоустойчивая, обрабатывается водоотталкивающей пропиткой, поэтому сохраняет устойчивость к атмосферным явлениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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