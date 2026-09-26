Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки
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Характеристики
Описание товара Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED является передвижной настольной мини-студией и идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов. Комплект состоит из фотобокса (лайтбокса) размером 50х50х50 см, 4 сменных фонов, 2 светодиодных осветителей с выдвижными ножками и миништатива с шаровой головкой. Снаружи фотобокса расположены три кармана, в которых помещается весь комплект. В собранном виде комплект выглядит как портфель с ручкой и весит всего 3 кг. Матовые полупрозрачные стенки дают возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование трех источников постоянного света позволяет правильно выстроить светотеневой рисунок. Благодаря своей конструкции, софтбокс быстро подготавливается к работе, ткань стенок остается ровной.
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