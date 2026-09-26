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Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки

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Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки - фото 1
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки - фото 2
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки - фото 3
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки - фото 4
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки - фото 5
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки - фото 6
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплекты студийного света
  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки - фото 1
  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки - фото 2
  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки - фото 3
  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки - фото 4
  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки - фото 5
  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки - фото 6
  • Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615505
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплекты студийного света
Размеры в упаковке, см
55х54х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки

Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED является передвижной настольной мини-студией и идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов. Комплект состоит из фотобокса (лайтбокса) размером 50х50х50 см, 4 сменных фонов, 2 светодиодных осветителей с выдвижными ножками и миништатива с шаровой головкой. Снаружи фотобокса расположены три кармана, в которых помещается весь комплект. В собранном виде комплект выглядит как портфель с ручкой и весит всего 3 кг. Матовые полупрозрачные стенки дают возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование трех источников постоянного света позволяет правильно выстроить светотеневой рисунок. Благодаря своей конструкции, софтбокс быстро подготавливается к работе, ткань стенок остается ровной.

Отзывы о товаре Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Комплекты студийного света
Описание
Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED для макросъемки Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LED является передвижной настольной мини-студией и идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов. Комплект состоит из фотобокса (лайтбокса) размером 50х50х50 см, 4 сменных фонов, 2 светодиодных осветителей с выдвижными ножками и миништатива с шаровой головкой. Снаружи фотобокса расположены три кармана, в которых помещается весь комплект. В собранном виде комплект выглядит как портфель с ручкой и весит всего 3 кг. Матовые полупрозрачные стенки дают возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование трех источников постоянного света позволяет правильно выстроить светотеневой рисунок. Благодаря своей конструкции, софтбокс быстро подготавливается к работе, ткань стенок остается ровной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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