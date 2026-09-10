Соты для софтбокса Lastolite LL LS2950 для Ezybox II Square Small
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384476
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадрат
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х57х5
Вес, г.
200
Описание товара Соты для софтбокса Lastolite LL LS2950 для Ezybox II Square Small
Для студийного света, выносных вспышек, Elinchrom Ranger Quadra. Включают универсальное крепление. Для направленного рассеянного света закрепите эти тканевые соты на вашем софтбоксе Ezybox II Square S (LL LS2710).
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Для студийного света, выносных вспышек, Elinchrom Ranger Quadra. Включают универсальное крепление. Для направленного рассеянного света закрепите эти тканевые соты на вашем софтбоксе Ezybox II Square S (LL LS2710).
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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