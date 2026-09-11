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Соты Godox TL-G30 для TL30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соты Godox TL-G30 для TL30

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Соты Godox TL-G30 для TL30 - фото 1
Соты Godox TL-G30 для TL30 - фото 2
Соты Godox TL-G30 для TL30 - фото 3
Соты Godox TL-G30 для TL30 - фото 4
Соты Godox TL-G30 для TL30 - фото 5
Соты Godox TL-G30 для TL30 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
  • Соты Godox TL-G30 для TL30 - фото 1
  • Соты Godox TL-G30 для TL30 - фото 2
  • Соты Godox TL-G30 для TL30 - фото 3
  • Соты Godox TL-G30 для TL30 - фото 4
  • Соты Godox TL-G30 для TL30 - фото 5
  • Соты Godox TL-G30 для TL30 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538426
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
прямоугольный
Габаритные размеры, см
30х6.5х4.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Соты Godox TL-G30 для TL30

Godox TL-G30 - сотовая решетка для светодиодного осветителя TL30, сужает распространение луча, позволяя более точно направлять световой поток, контролировать засветку и лучше выделять объект. Соты изготовлены ??из ткани и складываются плоско для удобства хранения.

Отзывы о товаре Соты Godox TL-G30 для TL30




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
прямоугольный
Габаритные размеры, см
30х6.5х4.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Godox TL-G30 - сотовая решетка для светодиодного осветителя TL30, сужает распространение луча, позволяя более точно направлять световой поток, контролировать засветку и лучше выделять объект. Соты изготовлены ??из ткани и складываются плоско для удобства хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соты Godox TL-G30 для TL30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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