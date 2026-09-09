Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобокс
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294566
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED
Falcon Eyes Macro Studio 70 LED – легкий, компактный в сложенном виде фотобокс для предметной съемки в стационарной студии или на выезде. Позволяет снимать объекты – украшения, обувь, гаджеты с минимальной постобработкой фотографий или даже без нее. Основой фотобокса служит тент, который натягивается на жесткий сборный каркас из трубок, соединенных между собой пластиковыми уголками. Объект, помещенный в фотобокс, освещается равномерно благодаря серебристой светоотражающей ткани тента и источникам света в самом фотобоксе. Освещение с цветовой температурой 5600 (±200) К обеспечивают 288 светодиодов: 4 планки по 72 источника крепятся к каркасу фотобокса фиксаторами.
Falcon Eyes Macro Studio 70 LED – легкий, компактный в сложенном виде фотобокс для предметной съемки в стационарной студии или на выезде. Позволяет снимать объекты – украшения, обувь, гаджеты с минимальной постобработкой фотографий или даже без нее. Основой фотобокса служит тент, который натягивается на жесткий сборный каркас из трубок, соединенных между собой пластиковыми уголками. Объект, помещенный в фотобокс, освещается равномерно благодаря серебристой светоотражающей ткани тента и источникам света в самом фотобоксе. Освещение с цветовой температурой 5600 (±200) К обеспечивают 288 светодиодов: 4 планки по 72 источника крепятся к каркасу фотобокса фиксаторами.
Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED