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Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538431
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Описание товара Софтбокс Falcon Eyes FEA-SBII 7575 BW
Софтбокс FEA-SBII 7575 BW – новый световой квадратный модификатор Falcon Eyes для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens. Софтбокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение. Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-SBII BW могут использоваться в студии и на улице. Софтбоксы квадратной формы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии с близкого расстояния. Размер софтбокса 75х75см. Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и четырех стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.
Софтбокс FEA-SBII 7575 BW – новый световой квадратный модификатор Falcon Eyes для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens. Софтбокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение. Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-SBII BW могут использоваться в студии и на улице. Софтбоксы квадратной формы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии с близкого расстояния. Размер софтбокса 75х75см. Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и четырех стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.
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