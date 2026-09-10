Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color
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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, рассеивающий фильтр, сетевой адаптер, сетевой кабель, кабель DMX RJ45, пульт ДУ 2.4ГГц , документация
Байонет
5/8 дюйм.
Выходная мощность, Вт
100
Световой поток, Лм
9000
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3200-5600К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 378052
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, рассеивающий фильтр, сетевой адаптер, сетевой кабель, кабель DMX RJ45, пульт ДУ 2.4ГГц , документация
Байонет
5/8 дюйм.
Выходная мощность, Вт
100
Световой поток, Лм
9000
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3200-5600К
Габаритные размеры, см
30х30х4.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х16
Вес, кг.
4.8
Описание товара Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color
Светодионая панель с регулируемой цветовой температурой и мощностью до 150Вт, содержащая 1700 SMD-светодиодов (850 теплого и 850 холодного белого света). Параметры осветителя могут управляться дистанционно при помощи комплектного пульта ДУ на частоте 2.4 ГГц или по протоколу DMX (пульт DMX приобретается дополнительно). Осветитель будет востребован фотографами и видеографами, работающими как в студии, так и за ее пределами.
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, рассеивающий фильтр, сетевой адаптер, сетевой кабель, кабель DMX RJ45, пульт ДУ 2.4ГГц , документация
Байонет
5/8 дюйм.
Выходная мощность, Вт
100
Световой поток, Лм
9000
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3200-5600К
Габаритные размеры, см
30х30х4.6
Страна производитель
Китай
Светодионая панель с регулируемой цветовой температурой и мощностью до 150Вт, содержащая 1700 SMD-светодиодов (850 теплого и 850 холодного белого света). Параметры осветителя могут управляться дистанционно при помощи комплектного пульта ДУ на частоте 2.4 ГГц или по протоколу DMX (пульт DMX приобретается дополнительно). Осветитель будет востребован фотографами и видеографами, работающими как в студии, так и за ее пределами.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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