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Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED

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Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED - фото 1
Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED - фото 2
Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED - фото 3
Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 120BW LED, шторки, конверсионный фильтр, силовой блок (балласт), кабель питания DC, кабель питания AC
Выходная мощность, Вт
120
Регулировка мощности
10%-100%
Цветовая температура
5600K
  • Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED - фото 1
  • Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED - фото 2
  • Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED - фото 3
  • Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494769
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Осветители
Комплектация
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 120BW LED, шторки, конверсионный фильтр, силовой блок (балласт), кабель питания DC, кабель питания AC
Выходная мощность, Вт
120
Регулировка мощности
10%-100%
Цветовая температура
5600K
Габаритные размеры, см
20,3 х 15 х 13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х28х26
Вес, кг.
5.3

Описание товара Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED

Видеообзор на Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED

Видеообзор Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED
 

Отзывы о товаре Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Осветители
Комплектация
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 120BW LED, шторки, конверсионный фильтр, силовой блок (балласт), кабель питания DC, кабель питания AC
Выходная мощность, Вт
120
Регулировка мощности
10%-100%
Цветовая температура
5600K
Габаритные размеры, см
20,3 х 15 х 13
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED

Видеообзор Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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