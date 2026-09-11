Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 120BW LED, шторки, конверсионный фильтр, силовой блок (балласт), кабель питания DC, кабель питания AC
Выходная мощность, Вт
120
Регулировка мощности
10%-100%
Цветовая температура
5600K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494769
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 120BW LED, шторки, конверсионный фильтр, силовой блок (балласт), кабель питания DC, кабель питания AC
Выходная мощность, Вт
120
Регулировка мощности
10%-100%
Цветовая температура
5600K
Габаритные размеры, см
20,3 х 15 х 13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х28х26
Вес, кг.
5.3
Описание товара Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED
Видеообзор на Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 120BW LED, шторки, конверсионный фильтр, силовой блок (балласт), кабель питания DC, кабель питания AC
Выходная мощность, Вт
120
Регулировка мощности
10%-100%
Цветовая температура
5600K
Габаритные размеры, см
20,3 х 15 х 13
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Осветитель cветодиодный GreenBean ZOOM 120BW LED