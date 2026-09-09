Описание товара Осветитель Falcon Eyes SpotLight 40LED BW светодиодный_27377

SpotLight 40LED BW – компактный светодиодный осветитель с комплектом светоформирующих насадок и креплений, универсальный источник света для студийной и выездной фото- и видеосъемки. Рассеивающие линзы и шторки (черные, конверсионная и матовая прозрачная) дают возможность регулировать угол раскрытия луча, изменять форму и площадь освещенной поверхности, понижать цветовую температуру и выравнивать световой поток. Благодаря этим насадкам осветитель можно использовать не только как направленный источник света, но и формировать с его помощью сбалансированный световой рисунок. Высокий уровень цветопередачи (> 95) и сплошная линейность спектра определяют профессиональное качество отображения цветовых оттенков в кадре. Небольшие размеры и вес (400 г) позволяют использовать осветитель как накамерный. Работать с ним комфортно, так как корпус – бархатистый на ощупь и не скользит в руках благодаря покрытию soft touch. Охлаждение прибора обеспечивает предусмотренный в конструкции вентилятор, поэтому съемочный процесс на площадке или в студии может длиться столько, сколько потребуется. Для крепления на штативную головку или другое устройство в нижней части осветителя предусмотрено отверстие с металлическим вкладышем с резьбой под винт 1/4”. В комплект входит двухсторонний переходник-шпигот с винтами 1/4” и 3/8”. Для установки на стойку или другую опору со шпиготом 5/8” служит кронштейн с углом наклона 180°. Угол наклона регулируется ступенчато, с дозированным усилием, что помогает точно настраивать положение осветителя и фиксировать это положение винтовым зажимом. В кронштейне предусмотрено отверстие для зонта. Питание от аккумулятора позволит использовать осветитель там, где нет доступа к сети. Например, от аккумулятора NP-F970 он сможет непрерывно работать примерно 1,5 часа. На дисплее, который показывает уровень плавно регулируемой яркости, будет также отображаться остаточный заряд батареи в %.