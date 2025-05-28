Автоакустика Hertz DSK 165.3 2-Way system, 4 колонки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%7 790 руб. 13 635 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 36230
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
термополиуретан
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
80
Размеры в упаковке, см
34х27х13
Вес, кг.
1.8
Описание товара Автоакустика Hertz DSK 165.3 2-Way system, 4 колонки
компонентная АС, типоразмер: 16 см (6 дюйм.), номинальная мощность 80 Вт, максимальная мощность 160 Вт, чувствительность 93 дБ, импеданс 4 Ом, диапазон частот 50 - 21000 Гц
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Бренд
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
термополиуретан
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
80
компонентная АС, типоразмер: 16 см (6 дюйм.), номинальная мощность 80 Вт, максимальная мощность 160 Вт, чувствительность 93 дБ, импеданс 4 Ом, диапазон частот 50 - 21000 Гц
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упаковано, доставлено в срок. Колонки качественные, звучание норм
Достоинства:
Комментарий:
установил разница ощутимая штатная ваще никуда как раньше с ней катался
Автоакустика Hertz DSK 165.3 2-Way system, 4 колонки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика Hertz DSK 165.3 2-Way system, 4 колонки
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упаковано, доставлено в срок. Колонки качественные, звучание норм
Достоинства:
Комментарий:
установил разница ощутимая штатная ваще никуда как раньше с ней катался