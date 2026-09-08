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Автоакустика Phantom FS-165, 2 колонки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика Phantom FS-165, 2 колонки

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Автоакустика Phantom FS-165, 2 колонки - фото 1
Автоакустика Phantom FS-165, 2 колонки - фото 2
Автоакустика Phantom FS-165, 2 колонки - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика Phantom FS-165, 2 колонки - фото 1
  • Автоакустика Phantom FS-165, 2 колонки - фото 2
  • Автоакустика Phantom FS-165, 2 колонки - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149743
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Характеристики

Бренд
Phantom
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
1.25

Описание товара Автоакустика Phantom FS-165, 2 колонки

Автоколонка Phantom FS-165 – двухполосная коаксиальная акустика, которая превосходно передает все нюансы вокальных и инструментальных партий за счет применения сбалансированного твитера с большим куполом.

Отзывы о товаре Автоакустика Phantom FS-165, 2 колонки




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Характеристики
Бренд
Phantom
Тип товара
Автоакустика
Описание
Автоколонка Phantom FS-165 – двухполосная коаксиальная акустика, которая превосходно передает все нюансы вокальных и инструментальных партий за счет применения сбалансированного твитера с большим куполом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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