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Автоакустика Phantom FS-132 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика Phantom FS-132 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные

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Автоакустика Phantom FS-132 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 1
Автоакустика Phantom FS-132 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 2
Автоакустика Phantom FS-132 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 3
Автоакустика Phantom FS-132 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 4
Автоакустика Phantom FS-132 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 5
Автоакустика Phantom FS-132 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика Phantom FS-132 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 1
  • Автоакустика Phantom FS-132 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 2
  • Автоакустика Phantom FS-132 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 3
  • Автоакустика Phantom FS-132 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 4
  • Автоакустика Phantom FS-132 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 5
  • Автоакустика Phantom FS-132 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218489
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Характеристики

Бренд
Phantom
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
34х17х8
Вес, кг.
1.23

Описание товара Автоакустика Phantom FS-132 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные

Акустическая система Phantom FS 132 представляет собой автомобильные динамики с высококачественными диффузорами из целлюлозы с влагозащитной пропиткой. Они имеют импенданс 4 Ом и максимальную мощность 65 Вт, что позволяет исключить помехи и сделать звучание насыщенным и кристально четким. Колонки Phantom FS 132 имеют традиционную круглую форму с типоразмером 13 см и подойдут для монтажа в штатные ниши или в любое иное место автомобильного салона. Серия отличается простотой установки и подключения.

Отзывы о товаре Автоакустика Phantom FS-132 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные




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Характеристики
Бренд
Phantom
Тип товара
Автоакустика
Описание
Акустическая система Phantom FS 132 представляет собой автомобильные динамики с высококачественными диффузорами из целлюлозы с влагозащитной пропиткой. Они имеют импенданс 4 Ом и максимальную мощность 65 Вт, что позволяет исключить помехи и сделать звучание насыщенным и кристально четким. Колонки Phantom FS 132 имеют традиционную круглую форму с типоразмером 13 см и подойдут для монтажа в штатные ниши или в любое иное место автомобильного салона. Серия отличается простотой установки и подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика Phantom FS-132 (без решетки) 100Вт 91дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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