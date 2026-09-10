Ветрозащитный экран Saramonic Vmic mini-WS для микрофона Vmic Mini
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветрозащита
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362032
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
ветрозащита, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
300
Описание товара Ветрозащитный экран Saramonic Vmic mini-WS для микрофона Vmic Mini
Эта ветрозащита специально разработана для использования с микрофонами Saramonic VMIC и VMIC Recorder. Позволяет избавиться от нежелательных звуков, создаваемых ветром, когда вы ведёте видеосъемку вне помещения на открытом воздухе. Искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
ветрозащита, упаковка
Страна производитель
Китай
Эта ветрозащита специально разработана для использования с микрофонами Saramonic VMIC и VMIC Recorder. Позволяет избавиться от нежелательных звуков, создаваемых ветром, когда вы ведёте видеосъемку вне помещения на открытом воздухе. Искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Ветрозащитный экран Saramonic Vmic mini-WS для микрофона Vmic Mini - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ветрозащитный экран Saramonic Vmic mini-WS для микрофона Vmic Mini