Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362043
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Соотношение сигнал/шум
98
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
Питание
от батарейки 9 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х5
Вес, г.
500
Описание товара Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR)
Saramonic SmartRig XLR микрофонный аудио адаптер для смартфонов с регулировкой уровня громкости и фантомным питанием 48V. Работа от 9V батареи. Выход на наушники.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Соотношение сигнал/шум
98
Частотный диапазон
от 20 до 20000 Гц
Питание
от батарейки 9 В
Страна производитель
Китай
Saramonic SmartRig XLR микрофонный аудио адаптер для смартфонов с регулировкой уровня громкости и фантомным питанием 48V. Работа от 9V батареи. Выход на наушники.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Адаптер Saramonic smartRig II для микрофона с предусилителем (вход XLR) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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