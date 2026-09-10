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Микрофон петличный Saramonic LavMicro U3A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон петличный Saramonic LavMicro U3A

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Микрофон петличный Saramonic LavMicro U3A - фото 1
Микрофон петличный Saramonic LavMicro U3A - фото 2
Микрофон петличный Saramonic LavMicro U3A - фото 3
Микрофон петличный Saramonic LavMicro U3A - фото 4
Микрофон петличный Saramonic LavMicro U3A - фото 5
Микрофон петличный Saramonic LavMicro U3A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон петличный Saramonic LavMicro U3A - фото 1
  • Микрофон петличный Saramonic LavMicro U3A - фото 2
  • Микрофон петличный Saramonic LavMicro U3A - фото 3
  • Микрофон петличный Saramonic LavMicro U3A - фото 4
  • Микрофон петличный Saramonic LavMicro U3A - фото 5
  • Микрофон петличный Saramonic LavMicro U3A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386438
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Размеры в упаковке, см
17х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Микрофон петличный Saramonic LavMicro U3A

Серия Saramonic LavMicro U3 - это накладной микрофон, который улавливает безупречное качество звука и подключается напрямую к большинству устройств Android через порт USB Type-C, он обеспечивает богатый, детальный звук для интервью, видеоблогов, презентаций и других устройств, независимо от того, хотите вы повторно снимать видео или записывать аудио с помощью приложения по вашему выбору

Отзывы о товаре Микрофон петличный Saramonic LavMicro U3A




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Описание
Серия Saramonic LavMicro U3 - это накладной микрофон, который улавливает безупречное качество звука и подключается напрямую к большинству устройств Android через порт USB Type-C, он обеспечивает богатый, детальный звук для интервью, видеоблогов, презентаций и других устройств, независимо от того, хотите вы повторно снимать видео или записывать аудио с помощью приложения по вашему выбору
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон петличный Saramonic LavMicro U3A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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