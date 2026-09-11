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Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона

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Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона - фото 2
Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона - фото 3
Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона - фото 4
Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона - фото 5
Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона - фото 6
Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона - фото 7
Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Диаграмма направленности
гиперкардиоидный
Частотный диапазон
50-20000 Гц
  • Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона - фото 1
  • Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона - фото 2
  • Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона - фото 3
  • Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона - фото 4
  • Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона - фото 5
  • Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона - фото 6
  • Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона - фото 7
  • Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495901
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Комплектация
микрофон, ветрозащита (2 шт.), упаковка
Диаграмма направленности
гиперкардиоидный
Частотный диапазон
50-20000 Гц
Чувствительность
-33±2дБ, RL=680 Ом, Vs=1.5В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х5
Вес, г.
200

Описание товара Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона

Geniusmic компактный и легкий микрофон, который подключается непосредственно к вашему смартфону. Geniusmic подойдет всем, кто хочет записывать аудио более высокого качества, чем то, что дает ваш телефон. Благодаря прочной металлической конструкции и функции plug-and-play, Geniusmic идеально подходит для видеоблогеров, стримеров, мобильных видеооператоров и многих других.

Отзывы о товаре Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Комплектация
микрофон, ветрозащита (2 шт.), упаковка
Диаграмма направленности
гиперкардиоидный
Частотный диапазон
50-20000 Гц
Чувствительность
-33±2дБ, RL=680 Ом, Vs=1.5В
Страна производитель
Китай
Описание
Geniusmic компактный и легкий микрофон, который подключается непосредственно к вашему смартфону. Geniusmic подойдет всем, кто хочет записывать аудио более высокого качества, чем то, что дает ваш телефон. Благодаря прочной металлической конструкции и функции plug-and-play, Geniusmic идеально подходит для видеоблогеров, стримеров, мобильных видеооператоров и многих других.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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