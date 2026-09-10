Крепление Saramonic WM4C-BC1 на пояс для радиосистемы SR-WM4C
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Комплектация
Крепление 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362007
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Комплектация
Крепление 1 шт
Длина кабеля, м
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
300
Описание товара Крепление Saramonic WM4C-BC1 на пояс для радиосистемы SR-WM4C
Ремешок Saramonic WM4C-BC1 — это высококачественная оригинальная запасная часть для беспроводной аудиосистемы SR-WM4C. Монтаж совместим как с передатчиком, так и с системным приемником. Зажим, прикрепленный к устройству, позволяет прикрепить его к ремню.
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Комплектация
Крепление 1 шт
Длина кабеля, м
0
Страна производитель
Китай
Ремешок Saramonic WM4C-BC1 — это высококачественная оригинальная запасная часть для беспроводной аудиосистемы SR-WM4C. Монтаж совместим как с передатчиком, так и с системным приемником. Зажим, прикрепленный к устройству, позволяет прикрепить его к ремню.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Крепление Saramonic WM4C-BC1 на пояс для радиосистемы SR-WM4C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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