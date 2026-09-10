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Крепление Saramonic WM4C-HA1 на холодный башмак для радиосистемы SR-WM4C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крепление Saramonic WM4C-HA1 на холодный башмак для радиосистемы SR-WM4C

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Крепление Saramonic WM4C-HA1 на холодный башмак для радиосистемы SR-WM4C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Комплектация
Крепление 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362006
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Комплектация
Крепление 1 шт
Длина кабеля, м
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х2
Вес, г.
300

Описание товара Крепление Saramonic WM4C-HA1 на холодный башмак для радиосистемы SR-WM4C

SWM4C-НА1 адаптер от Saramonic для VHF SR-WM4C системы беспроводного микрофона. Его можно использовать для подключения портативного беспроводного ресивера-тюнера к креплению на видеокамеру. Кроме того, он оснащен резьбой 1/4 -20 и встроенным стопорным диском, чтобы закрепить его на башмаке камеры.

Отзывы о товаре Крепление Saramonic WM4C-HA1 на холодный башмак для радиосистемы SR-WM4C




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Комплектация
Крепление 1 шт
Длина кабеля, м
0
Страна производитель
Китай
Описание
SWM4C-НА1 адаптер от Saramonic для VHF SR-WM4C системы беспроводного микрофона. Его можно использовать для подключения портативного беспроводного ресивера-тюнера к креплению на видеокамеру. Кроме того, он оснащен резьбой 1/4 -20 и встроенным стопорным диском, чтобы закрепить его на башмаке камеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крепление Saramonic WM4C-HA1 на холодный башмак для радиосистемы SR-WM4C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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