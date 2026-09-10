Шипы XL длинные для штатива (3шт)Gitzo G1220.129LB3, нержавеющая сталь
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шипы для штатива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361419
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шипы для штатива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
500
Описание товара Шипы XL длинные для штатива (3шт)Gitzo G1220.129LB3, нержавеющая сталь
Комплект шипов для штативов Gitzo G1220.129LB3 включает в себя шипы из нержавеющей стали и предлагается как опция в качестве аксессуара для штатива. Этот комплект экстрадлинных шипов обеспечивает надежную опору на самой мягкой почве для отважных фотографов, использующих любой из штативов Gitzo для съемки изображений на открытом воздухе. Эти 120-миллиметровые длинные шипованные ножки сделана из высококачественной нержавеющей стали и весит 210 грамм. Они снабжены прокладками большой и малой величины и крепятся к штативам разного размера. Шипы совместимы со штативами Gitzo с 3/8 резьбой на концах ног.
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Комплект шипов для штативов Gitzo G1220.129LB3 включает в себя шипы из нержавеющей стали и предлагается как опция в качестве аксессуара для штатива. Этот комплект экстрадлинных шипов обеспечивает надежную опору на самой мягкой почве для отважных фотографов, использующих любой из штативов Gitzo для съемки изображений на открытом воздухе. Эти 120-миллиметровые длинные шипованные ножки сделана из высококачественной нержавеющей стали и весит 210 грамм. Они снабжены прокладками большой и малой величины и крепятся к штативам разного размера. Шипы совместимы со штативами Gitzo с 3/8 резьбой на концах ног.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Шипы XL длинные для штатива (3шт)Gitzo G1220.129LB3, нержавеющая сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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