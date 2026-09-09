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Универсальный держатель для смартфона Manfrotto MCLAMP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Универсальный держатель для смартфона Manfrotto MCLAMP

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Универсальный держатель для смартфона Manfrotto MCLAMP - фото 1
Универсальный держатель для смартфона Manfrotto MCLAMP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
  • Универсальный держатель для смартфона Manfrotto MCLAMP - фото 1
  • Универсальный держатель для смартфона Manfrotto MCLAMP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250243
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
Высота, см
2.2
Ширина, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1

Описание товара Универсальный держатель для смартфона Manfrotto MCLAMP

Держатель Manfrotto MCLAMP — аксессуар, который помогает надежно закрепить смартфон на штативе или моноподе. Он отличается компактными размерами и малым весом, но может выдерживать нагрузку до 1 кг. Благодаря откидному кронштейну, расположенному на задней стенке, его можно использовать самостоятельно. Универсальная раздвижная модель совместима с мобильными устройствами всех производителей, имеющими ширину корпуса от 5 до 8,4 см, и предусматривает возможность их закрепления даже не снимая чехол. Конструкция держателя Manfrotto MCLAMP имеет два гнезда, размещенных с обеих сторон, поэтому установка гаджета возможна под разными углами, что обеспечивает дополнительный комфорт. Модель из прочного пластика устойчива к царапинам, а силиконовые рельефные накладки предотвращают повреждение корпуса телефона.

Отзывы о товаре Универсальный держатель для смартфона Manfrotto MCLAMP




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
Высота, см
2.2
Ширина, см
4
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель Manfrotto MCLAMP — аксессуар, который помогает надежно закрепить смартфон на штативе или моноподе. Он отличается компактными размерами и малым весом, но может выдерживать нагрузку до 1 кг. Благодаря откидному кронштейну, расположенному на задней стенке, его можно использовать самостоятельно. Универсальная раздвижная модель совместима с мобильными устройствами всех производителей, имеющими ширину корпуса от 5 до 8,4 см, и предусматривает возможность их закрепления даже не снимая чехол. Конструкция держателя Manfrotto MCLAMP имеет два гнезда, размещенных с обеих сторон, поэтому установка гаджета возможна под разными углами, что обеспечивает дополнительный комфорт. Модель из прочного пластика устойчива к царапинам, а силиконовые рельефные накладки предотвращают повреждение корпуса телефона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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