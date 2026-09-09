Универсальный держатель для смартфона Manfrotto MCLAMP
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Характеристики
Описание товара Универсальный держатель для смартфона Manfrotto MCLAMP
Держатель Manfrotto MCLAMP — аксессуар, который помогает надежно закрепить смартфон на штативе или моноподе. Он отличается компактными размерами и малым весом, но может выдерживать нагрузку до 1 кг. Благодаря откидному кронштейну, расположенному на задней стенке, его можно использовать самостоятельно. Универсальная раздвижная модель совместима с мобильными устройствами всех производителей, имеющими ширину корпуса от 5 до 8,4 см, и предусматривает возможность их закрепления даже не снимая чехол. Конструкция держателя Manfrotto MCLAMP имеет два гнезда, размещенных с обеих сторон, поэтому установка гаджета возможна под разными углами, что обеспечивает дополнительный комфорт. Модель из прочного пластика устойчива к царапинам, а силиконовые рельефные накладки предотвращают повреждение корпуса телефона.
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