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Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный

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Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 3
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 4
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 5
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 6
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 7
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 8
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 9
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 10
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 11
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 12
Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
15-42
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
25
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 10
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 11
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 12
  • Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 450 руб.  2 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359508
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
5x75, 100x100, 200x100, 200x200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-42
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х4
Вес, кг.
1.23

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный

Надежная стальная конструкция максимальная нагрузка до 25 кг. Съемная монтажная пластина. Универсальная система крепления для любого типа проектора с посадочными отверстиями от 75 мм до 200 мм. Легкая регулировка. Декоративные настенные накладки.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
5x75, 100x100, 200x100, 200x200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-42
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
25
Страна производитель
Китай
Описание
Надежная стальная конструкция максимальная нагрузка до 25 кг. Съемная монтажная пластина. Универсальная система крепления для любого типа проектора с посадочными отверстиями от 75 мм до 200 мм. Легкая регулировка. Декоративные настенные накладки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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