Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР (434.2.2.20) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР (434.2.2.20)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР (434.2.2.20) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР (434.2.2.20) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
12
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР (434.2.2.20) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР (434.2.2.20) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 339223
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
12
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, 2 аккумуляторные батареи, бита 50 мм, зарядное устройство
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
18
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
5
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
20х20х6
Вес, кг.
1.44

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР (434.2.2.20)

Аккумуляторный шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-12 ЭР - это мощный и надежный инструмент, который станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей. Шуруповерт оснащен двухскоростным редуктором с металлическими шестернями, что обеспечивает высокую эффективность как сверления, так и закручивания крепежа. Максимальный крутящий момент составляет 28 Нм, а число ступеней регулировки момента затяжки достигает 18+1.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР (434.2.2.20)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
12
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, 2 аккумуляторные батареи, бита 50 мм, зарядное устройство
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
18
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
5
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Описание
Аккумуляторный шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-12 ЭР - это мощный и надежный инструмент, который станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей. Шуруповерт оснащен двухскоростным редуктором с металлическими шестернями, что обеспечивает высокую эффективность как сверления, так и закручивания крепежа. Максимальный крутящий момент составляет 28 Нм, а число ступеней регулировки момента затяжки достигает 18+1.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-12ЭР (434.2.2.20) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...