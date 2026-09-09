Top.Mail.Ru
Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17" (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17" (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 1
Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 2
Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 3
Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 4
Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 5
Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 6
Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 7
Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 8
Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 9
Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки для ноутбуков
  • Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 1
  • Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 2
  • Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 3
  • Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 4
  • Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 5
  • Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 6
  • Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 7
  • Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 8
  • Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 9
  • Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17&quot; (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
2 550 руб.  4 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324231
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Диагональ ноутбука, дюйм
17
Дополнительно
уровень шума 23dB(A)
Количество вентиляторов
4
Максимальный воздушный поток
53.4CFM
Материал
алюминий/пластик
Размер вентилятора(ов)
100X100X15mm
Скорость вращения вентилятора
1300±10%RPM
Цвет
черный
Электропитание
USB-порт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х3
Вес, кг.
1.81

Описание товара Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17" (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный

Четыре встроенных вентилятора создают мощный воздушный поток, который не оставляет ни одной «слепой зоны». Это позволяет одинаково эффективно охлаждать и участок корпуса, в котором находится накопитель ноутбука, и участок, где расположена видеокарта. Исходя из условий нагрева, пользователь может выбрать один из четырёх режимов работы вентиляторов: 4 вентилятора включены, 2 верхних вентилятора включены, 2 нижних вентилятора включены, все вентиляторы выключены.

Отзывы о товаре Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17" (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Диагональ ноутбука, дюйм
17
Дополнительно
уровень шума 23dB(A)
Количество вентиляторов
4
Максимальный воздушный поток
53.4CFM
Материал
алюминий/пластик
Размер вентилятора(ов)
100X100X15mm
Скорость вращения вентилятора
1300±10%RPM
Цвет
черный
Электропитание
USB-порт
Страна производитель
Китай
Описание
Четыре встроенных вентилятора создают мощный воздушный поток, который не оставляет ни одной «слепой зоны». Это позволяет одинаково эффективно охлаждать и участок корпуса, в котором находится накопитель ноутбука, и участок, где расположена видеокарта. Исходя из условий нагрева, пользователь может выбрать один из четырёх режимов работы вентиляторов: 4 вентилятора включены, 2 верхних вентилятора включены, 2 нижних вентилятора включены, все вентиляторы выключены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X8 (MULTICOREX8) 17" (381x268x29мм 23дБ 2xUSB 4x 100ммFAN 1290г) алюминий/пластик черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...