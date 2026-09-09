Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B214H 15.6" (355x255x30мм 2xUSB 2x 140ммFAN 900г) металлическая сетка/пластик черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%910 руб. 1 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 324593
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Диагональ ноутбука, дюйм
15,6
Дополнительно
размеры 355x30x255 мм
Количество вентиляторов
2
Максимальный воздушный поток
2.16 м3/мин
Материал
металл / пластик
Особенности
вес (подставки) 900 г
Размер вентилятора(ов)
140 мм
Скорость вращения вентилятора
1400±10%
Тип подсветки
синий LED
Цвет
черный
Электропитание
5 В постоянного тока (через USB-разъем)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х3
Вес, г.
935
Описание товара Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B214H 15.6" (355x255x30мм 2xUSB 2x 140ммFAN 900г) металлическая сетка/пластик черный
Поставка для ноутбука сочетающая в себе удобный дизайн и высокую эффективность охлаждения. Встроенные вентиляторы предотвращают перегрев ноутбука, а возможность регулировки угла наклона (до пяти положений) позволяет установить ноутбук в идеальном рабочем положении. Встроенные упоры для ноутбука.
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Бренд
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Диагональ ноутбука, дюйм
15,6
Дополнительно
размеры 355x30x255 мм
Количество вентиляторов
2
Максимальный воздушный поток
2.16 м3/мин
Материал
металл / пластик
Особенности
вес (подставки) 900 г
Размер вентилятора(ов)
140 мм
Скорость вращения вентилятора
1400±10%
Тип подсветки
синий LED
Цвет
черный
Развернуть
Электропитание
5 В постоянного тока (через USB-разъем)
Страна производитель
Китай
Поставка для ноутбука сочетающая в себе удобный дизайн и высокую эффективность охлаждения. Встроенные вентиляторы предотвращают перегрев ноутбука, а возможность регулировки угла наклона (до пяти положений) позволяет установить ноутбук в идеальном рабочем положении. Встроенные упоры для ноутбука.
Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B214H 15.6" (355x255x30мм 2xUSB 2x 140ммFAN 900г) металлическая сетка/пластик черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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