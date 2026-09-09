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Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6" (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6" (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный

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Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6&quot; (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный - фото 1
Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6&quot; (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный - фото 2
Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6&quot; (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный - фото 3
Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6&quot; (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный - фото 4
Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6&quot; (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный - фото 5
Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6&quot; (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный - фото 6
Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6&quot; (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки для ноутбуков
  • Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6&quot; (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный - фото 1
  • Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6&quot; (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный - фото 2
  • Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6&quot; (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный - фото 3
  • Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6&quot; (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный - фото 4
  • Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6&quot; (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный - фото 5
  • Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6&quot; (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный - фото 6
  • Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6&quot; (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
950 руб.  1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324868
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Диагональ ноутбука, дюйм
15,6
Дополнительно
размеры 357x33x265 мм
Количество вентиляторов
1
Максимальный воздушный поток
74.35 м3/мин
Материал
металл / пластик
Особенности
вес (подставки) 345 г
Размер вентилятора(ов)
140 мм
Скорость вращения вентилятора
1000±10%
Тип подсветки
синий LED
Цвет
черный
Электропитание
5 В постоянного тока (через USB-разъем)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х3
Вес, г.
590

Описание товара Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6" (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный

Поставка для ноутбука сочетающая в себе удобный дизайн и высокую эффективность охлаждения. Встроенный вентилятор предотвращает перегрев ноутбука, а возможность регулировки угла наклона позволяет установить ноутбук в идеальном рабочем положении. Встроенные упоры для ноутбука.

Отзывы о товаре Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6" (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Диагональ ноутбука, дюйм
15,6
Дополнительно
размеры 357x33x265 мм
Количество вентиляторов
1
Максимальный воздушный поток
74.35 м3/мин
Материал
металл / пластик
Особенности
вес (подставки) 345 г
Размер вентилятора(ов)
140 мм
Скорость вращения вентилятора
1000±10%
Тип подсветки
синий LED
Цвет
черный
Развернуть
Электропитание
5 В постоянного тока (через USB-разъем)
Страна производитель
Китай
Описание
Поставка для ноутбука сочетающая в себе удобный дизайн и высокую эффективность охлаждения. Встроенный вентилятор предотвращает перегрев ноутбука, а возможность регулировки угла наклона позволяет установить ноутбук в идеальном рабочем положении. Встроенные упоры для ноутбука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B114 15.6" (357x265x33мм 1xUSB 1x 140ммFAN 345г) металлическая сетка/пластик черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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