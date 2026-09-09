Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X6 (MULTICOREX6) 15.6" (380x295x24мм 24дБ 2xUSB 4x 900г) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%1 830 руб. 2 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 324541
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х3
Вес, кг.
1.33
Описание товара Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X6 (MULTICOREX6) 15.6" (380x295x24мм 24дБ 2xUSB 4x 900г) черный
Четыре встроенных вентилятора создают мощный воздушный поток, который не оставляет ни одной «слепой зоны» для охлаждения. Технология многоуровневого управления позволяет пользователю выбрать один из четырёх режимов работы вентиляторов: 4 вентилятора включены, 2 верхних вентилятора включены, 2 нижних вентилятора включены, все вентиляторы выключены. Эргономичный дизайн с двумя углами наклона обеспечивает комфорт в работе. Большая панель из металлической сетки гарантирует отличное охлаждение. Два USB-порта позволяют подключать дополнительные устройства.
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Четыре встроенных вентилятора создают мощный воздушный поток, который не оставляет ни одной «слепой зоны» для охлаждения. Технология многоуровневого управления позволяет пользователю выбрать один из четырёх режимов работы вентиляторов: 4 вентилятора включены, 2 верхних вентилятора включены, 2 нижних вентилятора включены, все вентиляторы выключены. Эргономичный дизайн с двумя углами наклона обеспечивает комфорт в работе. Большая панель из металлической сетки гарантирует отличное охлаждение. Два USB-порта позволяют подключать дополнительные устройства.
Подставка для ноутбука Deepcool MULTI CORE X6 (MULTICOREX6) 15.6" (380x295x24мм 24дБ 2xUSB 4x 900г) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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