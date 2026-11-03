Top.Mail.Ru
Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа - фото 1
Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа - фото 2
Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа - фото 3
Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа - фото 4
Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа - фото 1
  • Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа - фото 2
  • Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа - фото 3
  • Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа - фото 4
  • Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311602
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
60х50х30
Вес, кг.
25.8

Описание товара Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа

Каркас деревянный. Обивка: натуральная кожа (лицевые части) / искусственная кожа (торцевые и задние части). Масса: 14,9 кг. Габариты: 825 х 320 х 670 мм. Ширина сиденья: 52,5 см.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Каркас деревянный. Обивка: натуральная кожа (лицевые части) / искусственная кожа (торцевые и задние части). Масса: 14,9 кг. Габариты: 825 х 320 х 670 мм. Ширина сиденья: 52,5 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Бюрократ T-9923WALNUT-AV/BL низкая спинка черный кожа - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...