Кресло офисное BRABIX Premium Boss EX-591, экокожа, черное (532099)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло офисное BRABIX Premium Boss EX-591, экокожа, черное (532099)
Кресло руководителя BRABIX Boss отличается выразительным силуэтом спинки. Его можно считать классическим, но с добавление современных элементов - боковой поддержки спины. Высокие подлокотники позволят долгое время печатать, не чувствуя усталости. Мягкая искусственная кожа (экокожа) приятна на ощупь, в отличие от натуральной она не холодная, с нее не соскальзываешь. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Модель оснащена механизмом качания Top-Gun с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Максимальная нагрузка на кресло до 120 кг. На все кресла линейки PREMIUM распространяется расширенная гарантия - 24 месяца. Качественное, надежное кресло премиального сегмента. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
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