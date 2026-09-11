Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-300 черный/красный
Надоело проводить вечера перед монитором, ёрзая на неудобном стулеx Компания Bloody решила позаботиться о геймерах, готовых часами напролёт сражаться с врагами, решать головоломки, руководить бизнес-империями или полноценными армиями. Bloody gc-300 позволяет с комфортом откинуться на спинку и не волноваться о том, что спустя некоторое время спина взмолит о пощаде. Модель обладает плавными и округлыми подлокотниками и оборудована механизмом качания. Для регулировки по высоте и фиксации в определённом положении создатели предусмотрели газлифт. Для создания обивки производители использовали надёжные и дышащие материалы, которые не превращают игру летним днём в пытку. При этом конструкция получилась прочной и выдерживает нагрузки вплоть до 181 килограмма. Помимо прочего, Bloody gc-300 украшено фирменным логотипом.
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