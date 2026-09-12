Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695441
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Подсветка
нет
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
82х65х32
Вес, кг.
16.9
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H изготовлено в строгом классическом стиле: обивка из черной ткани и сетки, прочный металлический каркас, колеса с накладками PU.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 610 руб. 17 820 руб.2653 руб. в СплитКресло офисное BRABIX Pilot EX-610 CH черное, хром, кожзам (5324...
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-824 Fabric серый Alfa 44 крестов...
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитКресло игровое Defender AZGARD BLACK
-
В наличииЦена 13 330 руб.3333 руб. в СплитКомпьютерное кресло Defender Ultimate (64355)
-
В наличииЦена 13 620 руб.3405 руб. в СплитКресло компьютерное Бюрократ VIKING 7 KNIGHT B FABRIC черный
-
В наличииЦена 18 270 руб.4568 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа кресто...
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BO) black/orange
-
В наличииЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BB) black
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BG) black/green
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Подсветка
нет
Развернуть
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H изготовлено в строгом классическом стиле: обивка из черной ткани и сетки, прочный металлический каркас, колеса с накладками PU.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ MC-612N-H черный TW-01 38-418 сетка/ткань с подголов. крестов. металл хром