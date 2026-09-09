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Игровая мышь Mad Catz R.A.T. PRO X3 чёрная (PMW3389, Omron, USB, 10 кнопок, 16000 dpi, RGB подсветка) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игровая мышь Mad Catz R.A.T. PRO X3 чёрная (PMW3389, Omron, USB, 10 кнопок, 16000 dpi, RGB подсветка)

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Игровая мышь Mad Catz R.A.T. PRO X3 чёрная (PMW3389, Omron, USB, 10 кнопок, 16000 dpi, RGB подсветка) - фото 1
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. PRO X3 чёрная (PMW3389, Omron, USB, 10 кнопок, 16000 dpi, RGB подсветка) - фото 2
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. PRO X3 чёрная (PMW3389, Omron, USB, 10 кнопок, 16000 dpi, RGB подсветка) - фото 3
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. PRO X3 чёрная (PMW3389, Omron, USB, 10 кнопок, 16000 dpi, RGB подсветка) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. PRO X3 чёрная (PMW3389, Omron, USB, 10 кнопок, 16000 dpi, RGB подсветка) - фото 1
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. PRO X3 чёрная (PMW3389, Omron, USB, 10 кнопок, 16000 dpi, RGB подсветка) - фото 2
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. PRO X3 чёрная (PMW3389, Omron, USB, 10 кнопок, 16000 dpi, RGB подсветка) - фото 3
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. PRO X3 чёрная (PMW3389, Omron, USB, 10 кнопок, 16000 dpi, RGB подсветка) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 309596
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Характеристики

Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
105х40х108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х12
Вес, г.
550

Описание товара Игровая мышь Mad Catz R.A.T. PRO X3 чёрная (PMW3389, Omron, USB, 10 кнопок, 16000 dpi, RGB подсветка)

Мышь Mad Catz — это превосходный выбор для геймеров и любителей универсальных решений, ищущих качественное и надежное оборудование. Эргономичный дизайн, рассчитанный на правую руку, обеспечивает комфортное использование в течение длительных игровых сессий или работы. Черный цвет устройства придаёт ему стильный и современный вид, что будет гармонично смотреться на любом рабочем столе. Оптический сенсор с разрешением 16000 dpi гарантирует высокую точность и плавность при перемещении курсора, что важно для захватывающего игрового процесса или точной работы с графикой. Мышь подключается с помощью интерфейса USB Type-A, а провод длиной 1.8 метра предоставляет достаточно свободы для удобного расположения на рабочем месте. Весит всего 105 граммов, что идеально балансирует между устойчивостью и лёгкостью управления. Mad Catz создала эту мышь специально с учётом потребностей геймеров, предлагая продукцию, которая сочетает в себе производительность, стиль и практичность. Независимо от того, работаете ли вы, играете или просто просматриваете интернет, эта мышь станет вашим надежным спутником в мире цифровых технологий.

Отзывы о товаре Игровая мышь Mad Catz R.A.T. PRO X3 чёрная (PMW3389, Omron, USB, 10 кнопок, 16000 dpi, RGB подсветка)




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Характеристики
Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
105х40х108
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Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Mad Catz — это превосходный выбор для геймеров и любителей универсальных решений, ищущих качественное и надежное оборудование. Эргономичный дизайн, рассчитанный на правую руку, обеспечивает комфортное использование в течение длительных игровых сессий или работы. Черный цвет устройства придаёт ему стильный и современный вид, что будет гармонично смотреться на любом рабочем столе. Оптический сенсор с разрешением 16000 dpi гарантирует высокую точность и плавность при перемещении курсора, что важно для захватывающего игрового процесса или точной работы с графикой. Мышь подключается с помощью интерфейса USB Type-A, а провод длиной 1.8 метра предоставляет достаточно свободы для удобного расположения на рабочем месте. Весит всего 105 граммов, что идеально балансирует между устойчивостью и лёгкостью управления. Mad Catz создала эту мышь специально с учётом потребностей геймеров, предлагая продукцию, которая сочетает в себе производительность, стиль и практичность. Независимо от того, работаете ли вы, играете или просто просматриваете интернет, эта мышь станет вашим надежным спутником в мире цифровых технологий.
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Отзывы


Игровая мышь Mad Catz R.A.T. PRO X3 чёрная (PMW3389, Omron, USB, 10 кнопок, 16000 dpi, RGB подсветка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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