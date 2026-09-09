Игра для ПК STEEP - Extreme Pack (DLC) [UB_2888] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК STEEP - Extreme Pack (DLC) [UB_2888] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Требуется наличие оригинальной версии игры STEEP.
Это дополнение является частью Season Pass и Gold Edition.
Набор «Экстрим»! Покорите небеса вместе с командой «Икар»! Вас ждет мощный прилив адреналина с новыми видами спорта! А также дополнительные испытания и предметы для персонализации!
ОСОБЕННОСТИ: – 3 новых вида спорта: – Полеты в реактивном вингсьюте. Взгляните на горы по-новому, рассекая воздух на реактивном крыле! – Бейсджампинг. Вот что значит высокий риск! – Спидглайдинг. Теперь вы можете покорить любую трассу! – Новые испытания! – Новые эксклюзивные предметы для персонализации!
© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Внимание! Требуется наличие оригинальной версии игры STEEP.
Это дополнение является частью Season Pass и Gold Edition.
Набор «Экстрим»! Покорите небеса вместе с командой «Икар»! Вас ждет мощный прилив адреналина с новыми видами спорта! А также дополнительные испытания и предметы для персонализации!
ОСОБЕННОСТИ: – 3 новых вида спорта: – Полеты в реактивном вингсьюте. Взгляните на горы по-новому, рассекая воздух на реактивном крыле! – Бейсджампинг. Вот что значит высокий риск! – Спидглайдинг. Теперь вы можете покорить любую трассу! – Новые испытания! – Новые эксклюзивные предметы для персонализации!
© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz или AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 6 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX 11 Звуковая карта совместимая c DirectX Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК STEEP - Extreme Pack (DLC) [UB_2888] (электронный ключ)