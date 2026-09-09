Игра для ПК Champions of Anteria [UB_1889] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Champions of Anteria [UB_1889] (электронный ключ)
Описание
Добро пожаловать в Антерию, волшебное королевство, где было бы весьма неплохо жить, не будь оно оккупировано полчищами кровожадных врагов всех мастей и расцветок. И в запасе у них столько магических трюков, что представить страшно. В этой эпической стратегии в реальном времени вы используете всю силу и мощь пяти Чемпионов, чтобы одержать победу над врагами, вернуть королевство его жителям и успеть домой к ужину.
Особенности игры:
- БОИ, ОТ КОТОРЫХ КИПИТ КРОВЬ Да, ваши враги не отличаются богатым словарным запасом и умеют только злобно бормотать, но это не значит, что они глупы. Чтобы одолеть их, вам понадобится использовать все свои познания в стратегии и тактике и выбрать из пяти Чемпионов тех трех, что принесут вам победу. Угадаете с выбором, и сила стихий размажет ваших врагов, как масло по бутерброду. Не угадаете – станете закуской для чудовищ. Вы в любой момент можете поставить игру на паузу, изменить тактику и вновь вернуться в бой.
- НОВЫЙ СИЯЮЩИЙ МИР Безжизненные пустыни и таинственные леса, замерзшие снежные равнины и тропические джунгли – прекрасный, но смертоносный мир Антерии приглашает вас проложить свой путь к славе. Выбирайте, кого, когда и где вы будете атаковать или защищать. Но не забудьте о том, что ваши решения влияют на мир вокруг вас, и ни одно ваше действие не останется без последствий.
- ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ БИТВЫ С БОССАМИ Огромные, злобные и пышущие желанием порвать ваших Чемпионов на множество маленьких чемпиончиков. Это боссы Антерии. И для того, чтобы победить их, вам понадобится надежная стратегия и молниеносная реакция. Меняйте тактику прямо во время боя, избегайте смертельных ловушек и нанесите решающий удар.
- ВОСПИТАНИЕ НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ После выполнения задания возвращайтесь в свою штаб-квартиру, чтобы развивать свой город и создавать зелья, броню, оружие и прочие смертоносные устройства, которые сделают ваших Чемпионов сильней, а жизнь ваших врагов – невыносимее.
- СПАСЕНИЕ ИЗМУЧЕННОГО ВОЙНОЙ МИРА Начав игру, вы поймете, что Антерия, эта восхитительная страна, измотана долгими годами войн. Но принеся мир в эти волшебные земли, ваши герои вынуждены будут столкнуться с новой угрозой – коварным магом и его армией нежити. А, как известно, нежить и коварные магии не отличаются миролюбием.
© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Champions of Anteria, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Blue Byte and the Blue Byte logo are trademarks of Ubisoft GmbH in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Будут объявлены позже Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD5770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Добро пожаловать в Антерию, волшебное королевство, где было бы весьма неплохо жить, не будь оно оккупировано полчищами кровожадных врагов всех мастей и расцветок. И в запасе у них столько магических трюков, что представить страшно. В этой эпической стратегии в реальном времени вы используете всю силу и мощь пяти Чемпионов, чтобы одержать победу над врагами, вернуть королевство его жителям и успеть домой к ужину.
Особенности игры:
- БОИ, ОТ КОТОРЫХ КИПИТ КРОВЬ Да, ваши враги не отличаются богатым словарным запасом и умеют только злобно бормотать, но это не значит, что они глупы. Чтобы одолеть их, вам понадобится использовать все свои познания в стратегии и тактике и выбрать из пяти Чемпионов тех трех, что принесут вам победу. Угадаете с выбором, и сила стихий размажет ваших врагов, как масло по бутерброду. Не угадаете – станете закуской для чудовищ. Вы в любой момент можете поставить игру на паузу, изменить тактику и вновь вернуться в бой.
- НОВЫЙ СИЯЮЩИЙ МИР Безжизненные пустыни и таинственные леса, замерзшие снежные равнины и тропические джунгли – прекрасный, но смертоносный мир Антерии приглашает вас проложить свой путь к славе. Выбирайте, кого, когда и где вы будете атаковать или защищать. Но не забудьте о том, что ваши решения влияют на мир вокруг вас, и ни одно ваше действие не останется без последствий.
- ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ БИТВЫ С БОССАМИ Огромные, злобные и пышущие желанием порвать ваших Чемпионов на множество маленьких чемпиончиков. Это боссы Антерии. И для того, чтобы победить их, вам понадобится надежная стратегия и молниеносная реакция. Меняйте тактику прямо во время боя, избегайте смертельных ловушек и нанесите решающий удар.
- ВОСПИТАНИЕ НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ После выполнения задания возвращайтесь в свою штаб-квартиру, чтобы развивать свой город и создавать зелья, броню, оружие и прочие смертоносные устройства, которые сделают ваших Чемпионов сильней, а жизнь ваших врагов – невыносимее.
- СПАСЕНИЕ ИЗМУЧЕННОГО ВОЙНОЙ МИРА Начав игру, вы поймете, что Антерия, эта восхитительная страна, измотана долгими годами войн. Но принеся мир в эти волшебные земли, ваши герои вынуждены будут столкнуться с новой угрозой – коварным магом и его армией нежити. А, как известно, нежить и коварные магии не отличаются миролюбием.
© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Champions of Anteria, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Blue Byte and the Blue Byte logo are trademarks of Ubisoft GmbH in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Будут объявлены позже Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD5770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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