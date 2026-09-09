Игра для ПК BioShock Infinite: Burial at Sea - Episode Two [2K_1538] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК BioShock Infinite: Burial at Sea - Episode Two [2K_1538] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска дополнения требуется установленная игра «Bioshock Infinite».
В BioShock Infinite: Погребение в море - Эпизод 2 вы можете увидеть мир глазами Элизабет. Заключительная часть, рассказывая о событиях после дополнения ""Погребение в море - Эпизод 1"", дает вам роль Элизабет, которая странствует по Восторгу, пытаясь спасти брошенную маленькую сестричку. Студия Irrational Games, создавшая BioShock и BioShock Infinite, развивает сагу ""Погребение в море"", показывая ранее скрытые части Восторга. Исследуйте город и примите участие в сюжете, который задействует почти всех ключевых персонажей BioShock и BioShock Infinite. Стиль игры ориентирован на маскировку; вы получите новое оружие и плазмиды, сохранив некоторые из любимых старых.
BioShock Infinite: Погребение в море - Эпизод 2 является последним из трех дополнений к BioShock Infinite и закрывает сюжетную линию основной игры и ""Погребения в море"". Дополнение включено в BioShock Infinite Season Pass и будет содержать новые призы.
©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Внимание! Для запуска дополнения требуется установленная игра «Bioshock Infinite».
В BioShock Infinite: Погребение в море - Эпизод 2 вы можете увидеть мир глазами Элизабет. Заключительная часть, рассказывая о событиях после дополнения ""Погребение в море - Эпизод 1"", дает вам роль Элизабет, которая странствует по Восторгу, пытаясь спасти брошенную маленькую сестричку. Студия Irrational Games, создавшая BioShock и BioShock Infinite, развивает сагу ""Погребение в море"", показывая ранее скрытые части Восторга. Исследуйте город и примите участие в сюжете, который задействует почти всех ключевых персонажей BioShock и BioShock Infinite. Стиль игры ориентирован на маскировку; вы получите новое оружие и плазмиды, сохранив некоторые из любимых старых.
BioShock Infinite: Погребение в море - Эпизод 2 является последним из трех дополнений к BioShock Infinite и закрывает сюжетную линию основной игры и ""Погребения в море"". Дополнение включено в BioShock Infinite Season Pass и будет содержать новые призы.
©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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