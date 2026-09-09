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Игра для ПК BioShock Infinite: Burial at Sea - Episode One [2K_1536] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игра для ПК BioShock Infinite: Burial at Sea - Episode One [2K_1536] (электронный ключ)

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Игра для ПК BioShock Infinite: Burial at Sea - Episode One [2K_1536] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300378
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК BioShock Infinite: Burial at Sea - Episode One [2K_1536] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска дополнения требуется установленная игра «Bioshock Infinite». Эти материалы входят в Season Pass и будут доступны покупателям Season Pass сразу же после выхода. Не покупайте эти материалы, если вы являетесь обладателем Season Pass!

 

В этой истории вы вместе с Букером и Элизабет вернетесь в Восторг незадолго до падения подводного города. В дополнении, разработанном Irrational Games - создателями первой части BioShock и BioShock Infinite, - вы увидите Восторг, каким не видели его раньше. Этот сияющий бриллиант на дне океана был создан заново практически с нуля для движка BioShock Infinite. Изменен баланс и переработана система игровых боев, акцент сделан на управление ресурсами и скрытность, что позволило сочетать лучшее из BioShock и BioShock Infinite. Новое оружие, старое любимое оружие из оригинального BioShock, возврат колеса оружия, новый плазмид, новое снаряжение и разрывы.

 

©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.

 

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК BioShock Infinite: Burial at Sea - Episode One [2K_1536] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


    Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска дополнения требуется установленная игра «Bioshock Infinite». Эти материалы входят в Season Pass и будут доступны покупателям Season Pass сразу же после выхода. Не покупайте эти материалы, если вы являетесь обладателем Season Pass!

     

    В этой истории вы вместе с Букером и Элизабет вернетесь в Восторг незадолго до падения подводного города. В дополнении, разработанном Irrational Games - создателями первой части BioShock и BioShock Infinite, - вы увидите Восторг, каким не видели его раньше. Этот сияющий бриллиант на дне океана был создан заново практически с нуля для движка BioShock Infinite. Изменен баланс и переработана система игровых боев, акцент сделан на управление ресурсами и скрытность, что позволило сочетать лучшее из BioShock и BioShock Infinite. Новое оружие, старое любимое оружие из оригинального BioShock, возврат колеса оружия, новый плазмид, новое снаряжение и разрывы.

     

    ©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.

     

    Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК BioShock Infinite: Burial at Sea - Episode One [2K_1536] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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