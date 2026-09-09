Игра для ПК BioShock Infinite: Burial at Sea - Episode One [2K_1536] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК BioShock Infinite: Burial at Sea - Episode One [2K_1536] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска дополнения требуется установленная игра «Bioshock Infinite». Эти материалы входят в Season Pass и будут доступны покупателям Season Pass сразу же после выхода. Не покупайте эти материалы, если вы являетесь обладателем Season Pass!
В этой истории вы вместе с Букером и Элизабет вернетесь в Восторг незадолго до падения подводного города. В дополнении, разработанном Irrational Games - создателями первой части BioShock и BioShock Infinite, - вы увидите Восторг, каким не видели его раньше. Этот сияющий бриллиант на дне океана был создан заново практически с нуля для движка BioShock Infinite. Изменен баланс и переработана система игровых боев, акцент сделан на управление ресурсами и скрытность, что позволило сочетать лучшее из BioShock и BioShock Infinite. Новое оружие, старое любимое оружие из оригинального BioShock, возврат колеса оружия, новый плазмид, новое снаряжение и разрывы.
©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Описание
Внимание! Для запуска дополнения требуется установленная игра «Bioshock Infinite». Эти материалы входят в Season Pass и будут доступны покупателям Season Pass сразу же после выхода. Не покупайте эти материалы, если вы являетесь обладателем Season Pass!
В этой истории вы вместе с Букером и Элизабет вернетесь в Восторг незадолго до падения подводного города. В дополнении, разработанном Irrational Games - создателями первой части BioShock и BioShock Infinite, - вы увидите Восторг, каким не видели его раньше. Этот сияющий бриллиант на дне океана был создан заново практически с нуля для движка BioShock Infinite. Изменен баланс и переработана система игровых боев, акцент сделан на управление ресурсами и скрытность, что позволило сочетать лучшее из BioShock и BioShock Infinite. Новое оружие, старое любимое оружие из оригинального BioShock, возврат колеса оружия, новый плазмид, новое снаряжение и разрывы.
©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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