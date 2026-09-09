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Batch Picture Protector Business [SO-4-b] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Batch Picture Protector Business [SO-4-b] (электронный ключ)

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Batch Picture Protector Business [SO-4-b] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
1 890 руб.  2 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300230
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео

Описание товара Batch Picture Protector Business [SO-4-b] (электронный ключ)

Описание

Программа поможет наложить текст на фото с помощью добавления профессиональных штампов, логотипов и водяных знаков. Водыные знаки могут содержать информации о владельце изображений, копирайт, адрес веб сайта и лого вашей фирмы.  Batch Picture Protector - это быстрый и эффективный способ защитить ваши изображения.

Эта программа незаменима для владельцев сайтов, дизайнеров, художников и изготовителей баннеров, которые посылают свои работы заказчику для демонстрации. Владельцы Веб Галерей и дизайнеры могут легко защитить публикуемые изображения от нелегального использования. С помощью программы можно написать текст на фото, который не сможет быть убран нарушителями. Batch Picture Protector поддерживает основные форматы файлов, включая JPEG, BMP, TIFF, GIF, PNG, PCX, и TGA. После добавления водяных знаков, изображения могут быть сохранены в новом файле в любом из перечисленных форматов.

Основные функции:

  • Прозрачные водяные знаки с текстом и графикой
  • Пакетный режим работы
  • Легкость и простота использования
  • Визуальное редактирование позиции водяных знаков с помощью мыши
  • Автоматическое размещение водяных знаков
  • Автоматическое масштабирование водяных знаков в зависимости от размера изображения
  • Регулируемая прозрачность
  • Сохраняет EXIF информацию исходных файлов
  • Эффекты тени и свечения
  • Знаки могут включать макросы (текущая дата, время, имя файла, и т.п.)
  • Поддерживает Windows Vista, Windows 7

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Batch Picture Protector. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.

Отзывы о товаре Batch Picture Protector Business [SO-4-b] (электронный ключ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Описание

Описание

Программа поможет наложить текст на фото с помощью добавления профессиональных штампов, логотипов и водяных знаков. Водыные знаки могут содержать информации о владельце изображений, копирайт, адрес веб сайта и лого вашей фирмы.  Batch Picture Protector - это быстрый и эффективный способ защитить ваши изображения.

Эта программа незаменима для владельцев сайтов, дизайнеров, художников и изготовителей баннеров, которые посылают свои работы заказчику для демонстрации. Владельцы Веб Галерей и дизайнеры могут легко защитить публикуемые изображения от нелегального использования. С помощью программы можно написать текст на фото, который не сможет быть убран нарушителями. Batch Picture Protector поддерживает основные форматы файлов, включая JPEG, BMP, TIFF, GIF, PNG, PCX, и TGA. После добавления водяных знаков, изображения могут быть сохранены в новом файле в любом из перечисленных форматов.

Основные функции:

  • Прозрачные водяные знаки с текстом и графикой
  • Пакетный режим работы
  • Легкость и простота использования
  • Визуальное редактирование позиции водяных знаков с помощью мыши
  • Автоматическое размещение водяных знаков
  • Автоматическое масштабирование водяных знаков в зависимости от размера изображения
  • Регулируемая прозрачность
  • Сохраняет EXIF информацию исходных файлов
  • Эффекты тени и свечения
  • Знаки могут включать макросы (текущая дата, время, имя файла, и т.п.)
  • Поддерживает Windows Vista, Windows 7

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Batch Picture Protector. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
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Отзывы


Batch Picture Protector Business [SO-4-b] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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