Описание товара Photo Background Remover (Удаление фона с фото) [SO-25] (электронный ключ)

Описание

Если вам требуется удалить задний фон или выделить объект на фотографии, то вам поможет новая программа от компании SoftOrbits. В программе предусмотрен ручной и автоматический режим работы, что идеально подходит не только для личного, но и для коммерческого использования.

Ручной режим подразумевает работу с двумя цветными маркерами, которые отвечают за области, которые нужно удалить или оставить. Достаточно зеленым маркером выделить контур области, которую нужно оставить, а красным область которую удалить, а дальше программа все сделает за вас. Уникальные алгоритмы работы программы позволяют получить отличный результат.

Автоматический режим позволит вам удалить фон с тысяч фотографий, достаточно лишь активировать пакетный режим обработки. Программа сама определит тот фон, который нужно удалить. Встроенные функции окажутся просто незаменимыми для владельцев интернет-магазинов, которые смогут не только изменить задний фон у изображений, но и наложить логотип или водяной знак, в качестве дополнительной защиты. По умолчанию вы получите простой прозрачный фон своих изображений, но сможете легко его заменить на цветной или выбранный вами с другой фотографии.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

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