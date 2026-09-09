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Remove Logo Now Lite [SO-1013] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Remove Logo Now Lite [SO-1013] (электронный ключ)

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Remove Logo Now Lite [SO-1013] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
1 230 руб.  1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300274
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Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео

Описание товара Remove Logo Now Lite [SO-1013] (электронный ключ)

Описание

Удаление объектов с видео

Remove Logo Now! находит и удаляет статические объекты в полностью автоматическом режиме.

Удаление времени и даты съемки видео

Одна из особенно раздражающих функций старых камер - это добавление даты и времени съемки на запись, часто сопровождаемой количеством снятых кадров, таймером или мигающей красной точкой. Все эти вещи устарели в настоящее время, но они могут все еще присутствовать на ваших записях, портя их вид.

Remove Logo Now! автоматически обработает ваши видео и удалит ненужные объекты. Просто откройте видео файл и используйте мышь, чтобы выделить область, которую надо удалить и Remove Logo Now! удалит объект в этой области со всего видео.

Пакетные операции

Записываете что-либо с телевизора? Вы можете легко удалить надоедливые логотипы каналов и водяные знаки. Если у вас есть много файлов с одинаковым логотипом, вы можете легко их все обработать в пакетном режиме. Просто загрузите все файлы в Remove Logo Now! и программа произведёт коррекцию каждого из них.

Поддержка всех популярных видео форматов

Remove Logo Now! поддерживает большое количество видео форматов. Вам не нужно устанавливать кодеки, чтобы открыть и обработать видео файлы. Remove Logo Now! работает с форматами AVI, MOV, M1V, MP2, SVCD, FLV, MP4, M2V, DVD, SWF, 3GP, MKV, WMV, и RM10.

Преобразование видео форматов

У вас имеется видео в редком формате? Не беспокойтесь, с Remove Logo Now!, вы можете сохранить это видео в любом популярном формате. Вы даже можете указать кодек, битрейт и фреймрейт.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Remove Logo Now. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.

Отзывы о товаре Remove Logo Now Lite [SO-1013] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Редакторы текстов, сайтов, фото, видео
Описание

Описание

Удаление объектов с видео

Remove Logo Now! находит и удаляет статические объекты в полностью автоматическом режиме.

Удаление времени и даты съемки видео

Одна из особенно раздражающих функций старых камер - это добавление даты и времени съемки на запись, часто сопровождаемой количеством снятых кадров, таймером или мигающей красной точкой. Все эти вещи устарели в настоящее время, но они могут все еще присутствовать на ваших записях, портя их вид.

Remove Logo Now! автоматически обработает ваши видео и удалит ненужные объекты. Просто откройте видео файл и используйте мышь, чтобы выделить область, которую надо удалить и Remove Logo Now! удалит объект в этой области со всего видео.

Пакетные операции

Записываете что-либо с телевизора? Вы можете легко удалить надоедливые логотипы каналов и водяные знаки. Если у вас есть много файлов с одинаковым логотипом, вы можете легко их все обработать в пакетном режиме. Просто загрузите все файлы в Remove Logo Now! и программа произведёт коррекцию каждого из них.

Поддержка всех популярных видео форматов

Remove Logo Now! поддерживает большое количество видео форматов. Вам не нужно устанавливать кодеки, чтобы открыть и обработать видео файлы. Remove Logo Now! работает с форматами AVI, MOV, M1V, MP2, SVCD, FLV, MP4, M2V, DVD, SWF, 3GP, MKV, WMV, и RM10.

Преобразование видео форматов

У вас имеется видео в редком формате? Не беспокойтесь, с Remove Logo Now!, вы можете сохранить это видео в любом популярном формате. Вы даже можете указать кодек, битрейт и фреймрейт.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Windows от XP и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив Remove Logo Now. Для установки программы необходимо запустить установочный файл, далее в программе использовать пункт меню Помощь / Регистрация в программе и ввести регистрационный ключ.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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